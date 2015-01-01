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एसीबी ट्रेप:धनतेरस पर मिठाई के डिब्बे में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते जयपुर नगर निगम हेरिटेज का एक्सईएन और घूस देने वाला ठेकेदार गिरफ्तार

जयपुर9 मिनट पहले
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जयपुर में एसीबी ने नगर निगम हैरिटेज के एक्सईएन शेर सिंह चौधरी व गोविंद अग्रवाल को रिश्वत लेने व देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। सफेद शर्ट में शेर सिंह चौधरी
  • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर ग्रामीण इकाई टीम ने आज देर शाम किया ट्रेप
  • वैशाली नगर में गांधी पथ पर गिरनार कॉलोनी में एक्सईएन के घर पर हुई कार्रवाई

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को धनतेरस पर जयपुर नगर निगम हैरिटेज के अधिशाषी अभियंता (एक्सईएन) शेरसिंह चौधरी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रिश्वत की यह रकम एक ठेकेदार द्वारा मिठाई के डिब्बे में दी गई थी। लेकिन, एसीबी ने डील के वक्त ही एक्सईएन के निजी आवास पर ट्रेप कार्रवाई कर दी। मामले में एसीबी टीम ने रिश्वत देने वाले ठेकेदार गोविंद अग्रवाल उर्फ गोपी ठेकेदार को भी गिरफ्तार कर लिया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी को नगर निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। इसी बीच एक शिकायत सामने आई कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज में ठेकेदारों द्वारा करवाए गए बिलों को पास करने की एवज में एक्सईएन को रिश्वत में मोटी रकम दी जा रही है। यह रकम आरोपी ठेकेदार गोविंद अग्रवाल के मार्फत एक्सईएन शेरसिंह चौधरी को दी जा रही है।

धनतेरस पर ठेकेदार रिश्वत देने घर पहुंचा तब एसीबी टीम ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा

अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया गया। तब शुक्रवार को एसीबी ट्रेप रचा गया। शुक्रवार को धनतेरस की शाम को जब ठेकेदार गोविंद अग्रवाल सभी ठेकेदारों की तरफ से इकट्‌ठा की गई रिश्वत की रकम 1 लाख रुपए लेकर एक्सईएन शेर सिंह चौधरी के गिरनार कॉलोनी, गांधीपथ वैशाली नगर स्थित घर पहुंचा। तब रिश्वत की रकम लेते वक्त ही जयपुर ग्रामीण इकाई के पुलिस निरीक्षक नीरज भारद्वाज के नेतृत्व में उनकी टीम ने छापा मारा और शेर सिंह व गोविंद अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया।

ट्रेप के बाद ठेकेदार व एक्सईएन के घरों पर जारी है सर्च कार्रवाई

एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर एसीबी टीमों द्वारा तलाशी जारी है। इनमें ठेकेदार गोविंद अग्रवाल के बुद्धसिंहपुरा स्थित निवास पर एसीबी उप अधीक्षक सायर सिंह द्वारा तलाशी की कार्यवाही की जा रही है। एसीबी द्वारा उक्त प्रकरण को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेना व देना अपराध की श्रेणी में आता है। रिश्वत मांगने की शिकायत देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती है।

एसीबी को इन नंबरों पर दे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सूचना

एसीबी के डीजी महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हेल्पलाईन नं. 1064 एवं Whats app हेल्पलाईन नं. 94135-02834* पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

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