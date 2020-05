दैनिक भास्कर May 01, 2020, 07:10 PM IST

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ट्वीट कर लॉकडाउन और कोरोनावायरस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन को लागू करना आसान है, लेकिन इसे वापस लेना बेहद मुश्किल है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सभी गतिविधियां लंबे समय तक बंद रहती हैं तो इससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। उस स्थिति में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और अधिक कठिन हो जाएगी। अधिकारियों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए।

हमें कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए राज्य के हर जिले में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है कि चिकित्सा जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं प्रत्येक जिले में उपलब्ध हों। यह हमें भविष्य में भी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगा। हम नहीं जानते कि कोरोनावायरस के खिलाफ यह लड़ाई कब तक चलेगी, इसलिए इस युद्ध को जीतने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।

अशोक गहलोत के ट्वीट

