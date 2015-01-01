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जयपुर में हत्या:डेयरी बूथ संचालक की चाकू से गोदकर हत्या, सुबह दूध खरीदने पहुंचे लोगों ने देखी लाश

जयपुर24 मिनट पहले
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अजमेर रोड पर नाटाणियों के चौराहे पर देर रात डेयरी बूथ संचालक सुदामा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।
  • जयपुर के पश्चिम जिले के सदर थाना इलाके में देर रात हुई वारदात
  • अजमेर रोड पुलिया के नीचे नाटाणियों के चौराहे पर है डेयरी बूथ

शहर के सदर इलाके में बीती देर रात को एक डेयरी बूथ संचालक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। शुक्रवार अलसुबह आसपास के लोग दूध खरीदने पहुंचे। तब डेयरी बूथ में खून बिखरा पड़ा था। वहीं, बूथ संचालक की लहूलुहान हालत में लाश पड़ी थी। तब लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह समेत सदर थानाप्रभारी पृथ्वीपाल सिंह मौके पर पहुंचे। मौके पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड टीम को बुलाकर मौका मुआयना करवाया गया।

एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह ने बताया कि मृतक की शिनाख्त 35 वर्षीय सुदामा के रुप में हुई है। वह मूल रुप से बिहार का रहने वाला था। यहां अजमेर रोड पर नाटाणियों के चौराहे पर डेयरी बूथ चलाता था। सुदामा के साथ उसका भाई रामबिहारी भी इसी बूथ पर काम संभालता था। सुदामा डेयरी बूथ पर ही रहता था। उसका भाई रामबिहारी परिवार के साथ सोडाला में रहता था। वह रात को अपने घर चला जाता था, जबकि सुदामा डेयरी बूथ पर ही सोता था।

हत्या की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम से जांच करवाई गई।
हत्या की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम से जांच करवाई गई।

हत्या से पहले हुआ था मृतक सुदामा व हत्यारे में संघर्ष

शुक्रवार सुबह 6:30 बजे जब लोग रोजाना की तरह डेयरी में दूध खरीदने पहुंचे। तब वहां सुदामा की लाश को पड़े देखा। वह दम तोड़ चुका था। बूथ में काफी खून बिखरा हुआ था। पुलिस के मुताबिक मौका मुआयना करने पर सामने आया कि हत्या से पहले बूथ में सो रहे सुदामा और हत्यारे के बीच संघर्ष हुआ था। वहां सामान बिखरा हुआ मिला।

सुदामा के सिर व अन्य हिस्सों में चाकू के जख्म के निशान मिले हैं। शव को मोर्चरी भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि कितने वार किए हैं। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस का मानना है कि आसपास किसी नशेड़ी व्यक्ति ने रुपयों के लालच में हत्या की वारदात को अंजाम दिया होगा। पुलिस टीमें संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।

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