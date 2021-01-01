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भास्कर इंटरव्यू:कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा-  मेरा गहलोत-पायलट से एक जैसा तालमेल; बीजेपी के पेट में दर्द क्यों ?

जयपुरएक घंटा पहलेलेखक: गोवर्धन चौधरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की खेमेबंदी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का रुख पार्टी में चर्चा का विषय रहता है। अशोक गहलोत के प्रति एकतरफा झुकाव की धारणा पर डोटासरा ने कहा है, मुख्यमंत्री और सचिन पायलट समेत सभी नेताओं से एक समान तालमेल है। भास्कर से खास बातचीत में डोटासरा ने कहा, मेरा मुख्यमंत्री और सचिन पायलट समेत तमाम नेताओं से एक जैसा तालमेल है। डोटासरा ने किसान आंदोलन, गहलोत के प्रति झुकाव, लंबित राजनीतिक नियुक्तियों, सचिन पायलट गुट की मांगों, कांग्रेस की गुटबाजी, सरकार के कामकाज समेत प्रमुख मुद्दों पर खुलकर बात की।

आम धारणा है कि आपका झुकाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ ज्यादा है?
मेरा मुख्यमंत्रीजी और सचिन पायलटजी समेत तमाम नेताओं से एकसा तालमेल है। कांग्रेस के नेता एक मंच पर प्रदेश के विकास की योजना बनाएं, तो बीजेपी या अन्य के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्रीजी और मेरे बीच अच्छा तालमेल से अच्छे काम हो रहे हैं, तो किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? कांग्रेस कार्यकर्ता जिनकी मेहनत के बल पर सरकार बनी है, उनका मान सम्मान करना, उनके काम करवाना और उन्हें सत्ता में भागीदारी दिलाना हमारा काम है। हमारे सब नेता एक हैं, न कोई नजदीक हैं न दूर हैं, हम सब साथ हैं। पिछले दिनों पार्टी के जितने कार्यक्रम हुए, उनमें सभी नेता शामिल हुए।

सचिन पायलट खेमे से सुलह के बाद एआईसीसी की कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। पायलट खेमे की मांगों का क्या होगा?
वह कमेटी आलाकमान ने बनाई है, वह आलाकमान का विषय है हमारा नहीं। राजस्थान कांग्रेस में किसी का कोई गुट नहीं है। न अशोक गहलोत, न सचिन पायलट, न गोविंद सिंह डोटासरा का कोई गुट है, हम सब सोनिया गांधी-राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सिपाही हैं।

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होते ही गहलोत सरकार गिर जाएगी, इस बयान पर क्या कहेंगे?
कटारियाजी को अपनी पार्टी की सुध लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हमारा मंत्रिमंडल कब बनेगा, कौन शामिल होगा, कौन खुश और नाराज होगा, यह चिंता करने की जरूरत कटारियाजी को नहीं है। कटारियाजी इस बात की चिंता करें कि वसुंधराजी बीजेपी की बैठकों में क्यों नहीं आ रहीं? पीएम मोदी और अमित शाह वसुंधरा राजे से क्यों नहीं मिल रहे। जब सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और गुलाबचंद कटारिया लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राजस्थान की सरकार गिरा रहे थे, तब वसुंधराजी कहां थीं? कुछ विधायकों ने कहा कि क्यों षडयंत्र कर रहे हो। बीजेपी की आपसी फूट का तो डेमेज कंट्रोल कर नहीं पा रहे, इसलिए फिजूल बयान देकर कटारिया और बाकी नेता टूटने के कगार पर पहुंच चुकी बीजेपी के असली मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बचाव में आजकल बीजेपी से पहले कांग्रेस के नेता आगे आ रहे हैं, इसका क्या कारण है?
लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार को गिराने का जो षडयंत्र केंद्र और राज्य के नेता मिलकर कर रहे हैं। अगर उस षडयंत्र का कोई हिस्सा नहीं बनता, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। हम आज भी कहते हैं, वसुंधरा राजे का शासन पूरी तरह से कुशासन था, भ्रष्टाचार चरम पर था, किसी क्षेत्र में ठीक काम नहीं किया। इसी वजह से कांग्रेस को जनता ने चुना। यह कहना कि वसुंधराजी आ रही हैं या जा रही हैं, यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान दिया है कि वसुंधरा राजे की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में तय कर दी, क्या वसुंधरा राजे अब मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो जाएंगी?
बीजेपी में मुख्यमंत्री के आठ-आठ दावेदार बने बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जनता बनाती है, जनता जब बहुमत देगी, तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। बंद कमरों में पीएम मोदी और अमित शाह से मिलकर कोई खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने लग जाए, तो वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आज बीजेपी में यह नौबत आ गई है कि उनके प्रभारी को बैठक करके कहना पड़ रहा है कि उनके यहां मुख्यमंत्री का कोई दावेदार नहीं होगा बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में तो तब देखोगे न जब बहुमत आएगा। बीजेपी ने दो साल तो आपसी झगड़ों और चुनी हुई सरकार को गिराने के षडयंत्र में निकाल दिए।

आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी झगड़ों की वजह से ही मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक और संगठनात्मक नियुक्तियां अटकी हैं?
राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो चुका है। आलाकमान इस पर काम कर रहा है, हमसे जो फीडबैक लिया जा रहा है, वह हम दे रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार करना सीएम और आलाकमान का विषय है। इसमें सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया से पूछकर नहीं होगा, न उन्हें सलाह देने की आवश्यकता है। उन्हें तो अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। बीजेपी के नेता एक-दूसरे को निपटाने में लगे हैं।

किसान आंदोलन के समर्थन के बावजूद पंचायत चुनावों में किसानों के वोट कांग्रेस को नहीं मिले, कांग्रेस किसानों से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाई? ​​​​​​
​किसानों के साथ नहीं होने की बात गलत है। कांग्रेस और किसान 100 प्रतिशत कनेक्ट हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने सात दिन तक राजस्थान में अभियान चलाया, हम किसानों के बीच गए। जब जब भी किसान पर संकट आया कांग्रेस किसानों के साथ रही है।

बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हैं, यूपीए राज में कृषि सैक्टर में सुधार की पैरवी की और अब सुधार पर कानून आया तो विरोध कर रहे हैं?
देश-प्रदेश का बीजेपी का कोई भी नेता तीनों कृषि कानूनों का किसानों को होने वाला फायदा बता दे। मोदीजी अपने उद्योगपति मित्रों का खेती पर कब्जा करवाने के लिए ये कानून लेकर आए, बीजेपी मोदीजी के षडयंत्र का शिकार हो गई। केवल पीएम मोदी ने फैसला कर दिया, इसलिए बीजेपी नेताओं को मजबूरी में इन कानूनों का समर्थन करना पड़ रहा है। व्यक्तिगत बातचीत में बीजेपी नेता भी लाचारी जताते हैं कि मोदीजी ने फैसला कर दिया तो क्या करें, समर्थन करना ही पड़ता है। तीनों कृषि कानून बनाने की मांग किसने की थी। न किसी किसान संगठन ने, न बीजेपी की किसी प्रदेश इकाई ने इन कानूनों की मांग की थी।

90 शहरी निकायों के चुनावों में 200 से ज्यादा वार्डों में कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिले, पार्टी सत्ता में है और यह हाल?
स्थानीय चुनावों में यह पहले भी होता रहा है। नगर निकाय, पंचायत समिति चुनाव में में रणनीति के तहत ओपन पद छोड़े जाते हैं। जब किसी वार्ड में दो मजबूत पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हों, तो रणनीति के तहत उस वार्ड को ओपन छोड़ा जाता है, जीतने के बाद वह कांग्रेस का होता है।

सरकार के अब तक के कार्यकाल को गवर्नेंस और विकास के क्षेत्र में हुए कामकाज पर 10 में से कितने नंबर देंगे?
हमारी सरकार को तो प्रधानमंत्री ही 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं, तो बाकी क्या बच जाता है? पहले साल इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हमारी सरकार के दूसरे साल में कोरोना आ गया, केंद्र सरकार ने मदद नहीं की, राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया। इन सबके बावजूद हमारी सरकार ने कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया। हमारी सरकार के कोरोना में किए काम की प्रधानमंत्री भी तारीफ कर चुके हैंं।

सरकार को आगे किन सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के नाते सरकार को क्या सुझाव हैं?
सरकार किसी की रही हो, लेकिन शिक्षित बेरोजगारों की भर्तियों की समस्या बनी रही है। भर्तियां कोर्ट में अटक जाती हैं, हमें शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है, तय समय पर भर्तियां हों और से कम भर्तियां कोर्ट में जाएं इस पर ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा से बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। सड़कों पर काम होना चाहिए, क्योंकि पहली साल सड़कों पवर इसलिए काम नहीं हो सका क्योंकि बीजेपी राज में बिना बजट बहुत सी सड़कें मंजूर कर दी, दूसरे साल कोरोना आ गया। किसानों की बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर फोकस करने की जरूरत है, किसान खुशहाल रहेगा, तो प्रदेश खुशहाल रहेगा।

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