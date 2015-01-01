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  • On Friday, 64 New Cases Of Corona Were Reported In Lecity, The Total Number Of Infected Patients Reached 7485

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कोरोना अपडेट:लेकसिटी में शुक्रवार को कोरोना के 64 नए मामले आए सामने, कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 7485

उदयपुर18 मिनट पहले
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  • दीपोत्सव पर बढ़ा कोरोना का खतरा, 5 दिन में 285 संक्रमित आए सामने

उदयपुर में दीपोत्सव शुरू होते ही कोरोनावायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। शुक्रवार को उदयपुर में कोरोनावायरस से ग्रसित 64 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिसके बाद मैं उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 7485 के आंकड़े पर पहुंच गई है। शुक्रवार को आए संक्रमित मरीजों में से 31 उदयपुर के शहरी इलाकों में रहने वाले हैं। जबकि 33 उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। इन में से एक प्रवासी, 9 कोरोना वारियर्स, 14 पूर्व में आए संक्रमित मरीजों के नजदीकी संपर्क में आए लोग, और 40 नए स्थानों पर संक्रमित मरीज मिले हैं।

5 दिन में 285 में संक्रमित आए सामने

उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से कोरोनावायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है शुक्रवार को उदयपुर में कोरोनावायरस से ग्रसित 64 मरीज सामने आए वहीं गुरुवार को 71, बुधवार को 57, मंगलवार को 55 और सोमवार को 38 संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में पिछले 5 दिनों में उदयपुर में कोरोनावायरस से ग्रसित 285 नए मरीज सामने आ गए हैं। त्योहारी सीजन पर लगातार बढ़ रहा संक्रमण अब आम जनता के लिए भी परेशानी का कारण बन गया है। सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से त्यौहारी सीजन के कारण कोरोना सैंपलिंग के लिए कैम्पों में पहले की तुलना में बहुत कम लोग जांच कराने पहुंच रहे हैं। फतहपुरा चौकी में प्रतिदिन औसत 19, कृषि मंडी में 20, टाउनहॉल में 16, सेक्ट-14 में 21 संदिग्धों की ही जांच हो रही थी। ऐसे में दीपावली के चलते 13 से 16 नवंबर तक इन चारों जगह पर कोरोना सैंपलिंग कैम्प आयोजित नहीं किए जाएंगे। इस दौरान इन क्षेत्रों के कोरोना संदिग्ध एमबी हॉस्पिटल के स्वाइन फ्लू वार्ड में सैंपलिंग करा सकते हैं।

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