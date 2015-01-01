पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा निरस्त:1736 पदों पर की जानी थी भर्ती, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कैंसल की परीक्षा

जयपुर6 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
1538 गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 198 अनुसूचित क्षेत्र के पदों पर भर्ती की जानी थी।
  • 2018 और 2019 में विज्ञप्ति जारी कर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे

राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई है। जिसका आयोजन 27 दिसंबर को किया जाना था। इसके तहत कुल 1736 पदों पर भर्ती की जानी थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बीएल जाटव इसके आदेश जारी किए गए। जानकारी अनुसार कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2018 को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है कि 2018 और 2019 में विज्ञप्ति जारी कर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। जिसमें कुल 1538 गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 198 अनुसूचित क्षेत्र के पदों पर भर्ती की जानी थी। कुल 1736 पदों पर भर्ती होनी थी। अब नए आदेश के साथ ही फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2018 ले संबंधित समस्त कार्यवाही निरस्त कर दी गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअवधपुरी पहुंचे रघुराई, योगी ने की अगवानी; राम की पैड़ी पर दीपोत्सव मनाया - उत्तरप्रदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें