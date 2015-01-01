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  • Police Constable Recruitment Examination: More Than Four Lakh Candidates Gave Paper On First Day In Jaipur Rajasthan

राजस्थान:पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा: पहले दिन चार लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दिया पेपर, कई अभ्यर्थियों को उतारने पड़े कपड़े

जयपुर6 मिनट पहले
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पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दिन नकल रोकने के लिए सख्ती से चैकिंग की गई। नियमों का पालन नहीं करने पर कई अभ्यर्थियों को कपड़े उतारने पड़ गए।
  • कांस्टेबल के कुल 5 हजार 438 पदों के लिए आयोजित की जा रही है परीक्षा
  • इस भर्ती परीक्षा के लिए 17 लाख 61 हजार 760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पहले दिन की परीक्षा शुक्रवार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। यह परीक्षा दो पारियों में आयोजित की गई। जिसमें 68.72% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब अगला पेपर शनिवार एवं रविवार को भी होगा। शुक्रवार को परीक्षा के पहले दिन कई अभ्यर्थियों को नकल रोकने के लिए की गई सख्त चैकिंग की वजह से कपड़े तक उतारने पड़ गए। वहीं, कई लोग परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए पता तलाशने में परेशान रहे। सुबह सिंधीकैंप बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ नजर आई।

महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर ने बताया कि पहले दिन कुल 5 लाख 81हजार 253 अभ्यर्थियों में से 4लाख 3 हजार 570 अभ्यर्थियों ने यानी 68.72% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया । उन्होंने बताया कि परीक्षा में 5 कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों एवं 7 कोविड के लक्षण वाले अभ्यर्थियों में भी परीक्षा दी। इन परीक्षार्थियों के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की गई थी।

दूसरी पारी में 73 % रही उपस्थिति

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण गोविंद गुप्ता ने बताया कि भर्ती परीक्षा तीन दिनों में कुल 6 पारियों में आयोजित की जा रही है और प्रत्येक पारी में लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पहले दिन शुक्रवार को दो पारियों में लगभग 65 % अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। उन्होंने बताया कि पहली पारी में कुल 293616 अभ्यर्थियों में से 189276 यानी 64.46% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अपनी उपस्थिति दी।

इसी प्रकार द्वितीय पारी में 293637 अभ्यर्थियों में से 214294 यानी 72. 98% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की शनिवार और रविवार को आयोजित की जाने वाली परीक्षा की भी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है । भर्ती परीक्षा के दौरान कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई है ।

5438 पदों के लिए 17.61 लाख ने किया था परीक्षा के लिए आवेदन

कांस्टेबल के कुल 5 हजार 438 पदों के लिए आयोजित की जा रही इस भर्ती परीक्षा के लिए 17 लाख 61 हजार 760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लिखित परीक्षा प्रदेश के 32 जिलों के 518 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह 9 से 11 के मध्य होने वाली परीक्षा के अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे एवं दोपहर 3 से शाम 5 तक आयोजित की जाने वाली परीक्षा के अभ्यर्थियों को अपराह्न 1 बजे निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया है।

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