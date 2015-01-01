दिन की शुरुआत में सफलता मिलने की वजह से उत्साह बना रहेगा। आपने लिया हुआ साहसी निर्णय आपके लिए निकट भविष्य में प्रगति करने के लिए मददगार रहेगा। बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास सफल होगा। युवाओं को शिक्षण में मिल रही सफलता नए अवसर प्राप्त करा सकती है। नए अवसरों का आगमन अचानक से होगा जो तरक्की देगा।\r\n\r\n
करियर: नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है।\r\n\r\n
लव: पार्टनर की वजह से घर में आनंदित वातावरण रहेगा।\r\n\r\n
हेल्थ: शुगर संबंधित तकलीफ कम होने लगेगी।",luckyColor:"ब्राउन",luckyNumber:"2"}},rashiYearly:null,recentlyVisitedRashiType:"today",numerologyToday:null,numerologyYearly:null},governance:{privacyPolicy:null,termsAndService:null,rss:null,cookiePolicy:null,advertise:null,mahindraxuv:null,contactUs:null},common:{loadingState:{loadingState:"complete"},show404Page:!1,hasAdBlock:!1,errorMessage:null,hasAcceptedPolicy:!1,refreshAdUnits:{},remoteConfig:{ipl:{calendarFileId:"calendar_new_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/",seriesId:"3978",standingFileId:"standing_3978_",isMobileIPLWidgetEnabled:!0},elections:{bihar:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!1,countingStarted:!1,refreshDuration:15e3,kycRefreshDuration:15e3,statusText:"2015 में राजद 80, जदयू 71, भाजपा 53, कांग्रेस 27, भाकपा (माले) 3, लोजपा-रालोसपा 2-2, हम 1 और निर्दलियों ने 4 सीट जीती थी।"},mp:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!1,countingStarted:!1,refreshDuration:15e3,kycRefreshDuration:15e3,statusText:"दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली है।"}},__default__:{ipl:{seriesId:"3978",calendarFileId:"calendar_new_",standingFileId:"standing_3978_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/"},cpl:{seriesId:"3957",calendarFileId:"calendar_new_domestic_westindies_",standingFileId:"standing_3957_",folderPath:"cricket/cpl/hindi/"}}},navigationStackLength:0},widgets:{standings:null,matchStats:null,extendedStats:null,schedulePage:null,iplListing:null,listingData:null,electionHomeLinks:null,electionDates:null,electionKycData:null,electionCountingData:null,constituencyDetail:null,candidateDetail:null,advertRemoteConfig:null}}