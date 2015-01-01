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अब जाटों ने याद दिलाया सरकार को अपना वादा:गुर्जरों के बाद अब जाट समाज ने भी राज्य सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, दी आरक्षण को लेकर आंदोलन की चेतावनी

भरतपुर13 मिनट पहले
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भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार।
  • जाट पंचायत 18 को भरतपुर जिले के गांव पथैना में

आरक्षण की मांग को लेकर अब जाट समाज भी लामबंद होने की तैयारी कर रहा है। नौकरियों में आरक्षण को लेकर राज्य में गुर्जर आंदोलन चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर अब जाट समाज ने भी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। भरतपुर-धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाट आंदोलन करने की तैयारी में हैं। जाट नेता जल्दी ही आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, जिसके लिए पहली पंचायत 18 नवंबर को गांव पथैना में होगी।

वार्ता में जल्दी ही आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया
भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने जल्दी ही आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। नेम सिंह ने गुरुवार को यहां राज्य सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2017 में हुए जाट आंदोलन समझौता वार्ता के दौरान सरकार ने भरतपुर-धौलपुर जिलों के जाटों को ओबीसी वर्ग में केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए सिफारिश चिट्ठी लिखने का वादा किया था। साथ ही आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को वापिस लेने और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का भी वादा किया था।

जाट पंचायत 18 को, उसके बाद होगी हुंकार रैली
जाट नेता जल्दी ही आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, जिसके लिए पहली पंचायत आगामी 18 नवंबर को गांव पथैना में होगी। उसके बाद पंचायत आयोजित होगी व आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी | इसके बाद एक हुंकार रैली कर आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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