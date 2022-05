Hindi News

गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भरतपुर MP रंजीता कोली को रोका: 'GO FIRST' फ्लाइट में नहीं करवाई बोर्डिंग,हंगामे पर दूसरी फ्लाइट से भेजा दिल्ली

राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली को रविवार को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर फ्लाइट में ट्रैवल करने से रोक दिया गया। सांसद कोली की गुवाहाटी से दिल्ली की गो फर्स्ट (GO FIRST) एयरलाइंस कम्पनी की फ्लाइट नम्बर G8-3148 बुक थी। उनके पास टिकट होने, समय पर एयरपोर्ट पहुंचने, बोर्डिंग के वक्त सीट नम्बर मिलने और लगेग भी फ्लाइट में रख दिए जाने के बावजूद ट्रैवल नहीं करने दिया गया। जिसके बाद सांसद और उनके साथ चल रहे लोकसभा सेक्रेट्री दीपक कुमार ने करीब 1 घंटे तक हंगामा किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी और ड्यूटी ऑफिसर को अपना परिचय दिया गया। तब उन्हें इस बड़ी गलती का अहसास हुआ। आनन-फानन में गो फर्स्ट कम्पनी ने डेढ़़ घंटे बाद इंडिगो की फ्लाइट में सांसद और उनके साथ यात्रा कर रहे स्टाफ की दो सीटें बुक कवाकर उन्हें दिल्ली डिपार्ट करवाया। लेकिन 6 दूसरे ऐसे ही और भी पैसेजर थे, जिनके पास टिकट थी लेकिन उन्हें उस फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करने दिया गया।

लगेज रखने के बावजूद फ्लाइट में नहीं जाने दिया

सांसद रंजीता कोली के साथ ट्रैवल कर रहे उनके लोकसभा सेक्रेट्री दीपक कुमार ने दैनिक भास्कर को पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सांसद की सुबह 10 बजे की दिल्ली की फ्लाइट थी। जिससे उन्हें दोपहर 12.35 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना था। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय समेत 2-3 जगह उनकी मीटिंग तय थी। गो फर्स्ट फ्लाइट की टिकट बुक थी। हम लोग सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। वहां प्रोटोकॉल ऑफिसर ने लगेज करवा दिया। बोर्डिंग पास और सीट नम्बर दे दिए। जब बोर्डिंग शुरू हुआ तो ऐन वक्त पर स्टाफ ने कहा आप 10 मिनट रुक जाइए कुछ इश्यु आ रहा है। वहां मौजूद भीड़भाड़ को देखते हुए सांसद 10 मिनट रुक गईं। जब फ्लाइट का टाइम हो गया। फ्लाइट में बाकी पैसेंजर बैठ गए। तब वहां ड्यूटी स्टाफ ने सांसद को कहा 'सॉरी' टिकट पर मेंशन सीट अब आपकी नहीं है। ओवर बुकिंग के कारण हाईएस्ट कस्टमर को सीट दे दी गई है। सांसद ने जब हाईएस्ट कस्टमर का मतलब पूछा तो स्टाफ ने दो टूक कहा जो आज की तारीख में आपसे ज्यादा किराया देकर दिल्ली जानना चाहते हैं, उन्हें सीट दे दी गई है। सांसद रंजीता कोली को कहा गया आप अकेले नहीं हैं, 6 अन्य पैसेंजर की भी ऐन वक्त पर सीट कैंसल हुई है।

सांसद रंजीता ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पूछा बोर्डिंग कैसे दूसरे के नाम से निकाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लाइट कम्पनी की ओर से ओवर बुकिंग की जा रही है। क्योंकि फ्लाइट डिपार्चर से पहले लास्ट मूवमेंट पर कई लोगों की अक्सर टिकट कैंसल हो जाती है। लेकिन इस फ्लाइट की टिकट कैंसल नहीं हुई। तो ज्यादा रेट पर टिकट बुक करवाने वालों को फ्लाइट में बैठने दिया। जबकि सांसद रंजीता कोली समेत 6 अन्य पैसेंजर जिनकी लोएस्ट रेट पर टिकट बुकिंग थी, उन्हें फ्लाइट में सीट नहीं दी गई। उन्हें लास्ट मूमेंट पर बाहर ही रोक लिया और फ्लाइट में नहीं बैठने दिया।

ड्यूटी अफसरों के सामने हंगामा किया तो दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा

VIP देख दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा,बाकी पैसेंजर्स को रोका

जब सांसद ने अपना परिचय देते हुए वहां हंगामा किया और कहा मेरी तो आप लोग अगली फ्लाइट से 10 बार सीट बुक कराओगे। लेकिन बाकी 6 पैसेंजर्स की भी सीटें बुक कराओ। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी और ड्यूटी स्टाफ के अफसरों को माजरा समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती फ्लाइट कम्पनी ने की है। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सांसद ने करीब एक घंटे तक हंगामा किया। GO FIRST कम्पनी ने ही उनके लिए डेढ़ घंटे बाद की इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी फ्लाइट में 2 सीटें बुक करवाकर दिल्ली डिपार्ट करवाया। जबकि 6 अन्य पैसेंजर के लिए भी सांसद अपनी तर्ज पर उसी फ्लाइट में बुकिंग की डिमांड कर रही थीं। तो स्टाफ ने उन्हें कहा कि इस फ्लाइट में दो ही सीटें खाली थीं जो बुक करवा दी हैं। बाकी पैसेंजर्स को शाम की GO FIRST फ्लाइट से भेजा जाएगा।

भरतपुर सांसद रंजीता कोली को केन्द्र सरकार की ओर से 'Y' कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। इंटेलीजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में सांसद की जान को खतरा बताया गया है। रंजीता कोली पर कई बार हमले और हमले की कोशिश की घटनाएं भी हो चुकी हैं। जिसे लेकर वे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुकी हैं।