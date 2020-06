दैनिक भास्कर Jun 04, 2020, 04:41 PM IST

जयपुर. राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनैतिक उठा-पटक भी तेज हो गई है। जिसके चलते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को एक ट्वीट करते हुए भाजपा पर हॉर्स ट्रैडिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा विपक्षी विधायकों को किसी भी तरह से लुभाना सीटें हथियाने के लिए इस पार्टी का एकमात्र गेम प्लान है।

गहलोत ने ट्वीट किया कि भाजपा फिर से अपने जांची परखी रणनीति का उपयोग कर रही है, जो राज्यसभा चुनावों से पहले गुजरात में होर्स ट्रेडिंग में जुटी है। यह राज्य में सीटें जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते है। विपक्षी विधायकों को किसी भी तरह से लुभाना सीटें हथियाने के लिए पार्टी का एकमात्र गेम प्लान है।

गहलोत का ट्वीट

BJP is again using its time tested tactic, which is horse trading in #Gujarat ahead of the #RajyaSabha elections. It can go to any extent for winning the seats in the state. Luring opposition MLAs is the party's only game plan in order to grab seats or power by hook or by crook.