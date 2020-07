राजस्थान मे कोरोना:भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, स्टाफ के भी कई लोग संक्रमित मिले

राज्यसभा सांसद श्री @DrKirodilalBJP जी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना कुछ समय पूर्व मिली है ! ईश्वर से प्रार्थना है कि डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर पुनः जनता के मध्य लौट कर आये !

Get Well Soon Dr.Sab