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रिश्वतखोर सरपंच गिरफ्तार:बारां में 30 हजार की घूस लेते सरपंच और दलाल पकड़े गए, जमीन का पट्टा बनाने के लिए मांगे थे 80 हजार

बारां2 घंटे पहले
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एसीबी की गिरफ्त में सरपंच (ब्राउन स्वेटर में) और दलाल (लाल स्वेटर में)। - Dainik Bhaskar
एसीबी की गिरफ्त में सरपंच (ब्राउन स्वेटर में) और दलाल (लाल स्वेटर में)।

एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने सोमवार को बारां में एक सरपंच और दलाल को 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दोनों ने जमीन का पट्‌टा बनाने के लिए गांव के एक युवक से 80 हजार की घूस मांगी थी। एसीबी ने बताया कि गिरफ्तार सरपंच का नाम जितेंद्र शाक्यवाल है, जबकि पकड़े गए दलाल का नाम विवेक जैन है।

एसीबी ने बताया कि फरेदुआ गांव में रहने वाले एक युवक ने शिकायत की थी। इसमें उसने कहा था कि अपने मकान के पास की खसरा की जमीन का पट्टा बनावाना चाहता था। इसके लिए उसने गदरेठा गांव से सरपंच जितेंद्र से संपर्क किया था। सरपंच ने दलाल विवेक जैन उर्फ बिट्टू के जरिए उससे 80 हजार रुपए की रिश्वत मांगी।

इसके बाद युवक ने एसीबी से पूरे मामले की शिकायत की। एसीबी ने 22 जनवरी को शिकायत का सत्यापन करवाया। इसमें मामला सही निकला, जिसके बाद एसीबी ने सरपंच और दलाल को ट्रैप करने की प्लानिंग की।

एसीबी ने सोमवार को शिकायत करने वाले युवक को 30 हजार की रिश्वत लेकर दलाल विवेक के पास भेजा। विवेक ने जैसे ही रिश्वत का पैसा लेकर जैकेट की जेब में डाला। एसीबी ने उसे धरदबोचा। इसके बाद एसीबी ने सरपंच को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मौके पर कार्रवाई कर रही है। आरोपियों के पास मौजूद दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं।

(रिपोर्ट- शुभम निमोदिया)

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