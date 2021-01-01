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20 जिलों में निकाय चुनाव कल:50 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, 9880 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग कल; 31 जनवरी को रिजल्ट

नागौर/झुंझुनूं/उदयपुरएक घंटा पहले
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28 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 31 जनवरी को मतगणना की जाएगी। सिबॉलिक इमेज। - Dainik Bhaskar
28 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 31 जनवरी को मतगणना की जाएगी। सिबॉलिक इमेज।

28 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक राजस्थान के 20 जिलों की 90 निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसकी मतगणना 31 जनवरी को होगी। इसमें 9930 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 50 को निर्विरोध निर्वाचित किया जा चुका है। अब 9880 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की जाएगी। कुल 3035 वार्ड के 5253 केंद्रों पर सदस्य पद के लिए कल वोट डाले जाएंगे।

90 निकायों में एक नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका हैं। अध्यक्ष पद के लिए 7 फरवरी को मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। वहीं, 8 फरवरी को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।

करीब 29 लाख मतदाता वोट डालेंगे
90 निकायों में होने वाले मतदान में 29,51,835 मतदाता वोट डालेंगे। इसमें 15,11,208 पुरुष, 14,40,565 महिला और 62 अन्य हैं। इसमें ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी गई है।

चुनाव लड़ने वाले सदस्यों के लिए खर्चे की सीमा भी तय की गई थी। इसमें नगर निगम सदस्य के लिए 2.5 लाख रुपए, नगर परिषद सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए और नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख रुपए की सीमा तय की गई थी।

इन 20 जिलों में होगा चुनाव
अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में होंगे।

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