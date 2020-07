दैनिक भास्कर Jul 14, 2020, 06:26 PM IST

जयपुर. राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट तीन दिन से लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। लोग #Sachinpilot और #सचिन पायलट पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। जिस पर 1 लाख 23 हजार से ज्यादा बार ट्वीट किया जा चुका है। जिस पर दोनों तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिला। जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर उन्हे सही करार दे रहे हैं। वहीं , कुछ उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं।

Is this ‘Humiliation’ ??? Please tell me



Entered party in 2003.

MP in 2004 at 26.

Central minister at 32.

PCC president at 36.

Dy CM at 40.



3 years more , then he was life long CM candidate of Rajasthan.



What more you need ?? Greed of power#Sachin_pilot#सचिन_पायलटpic.twitter.com/K3yCyV9nYP