विधानसभा में फूट-फूटकर रोए गुलाबचंद कटारिया: कहा- सरकारी नौकरियां पैसे वालों को बेच दीं, गड़बड़ी की जड़ कोचिंग सेंटर वाले हैं

विधानसभा में एंटी चीटिंग बिल पर बहस के दौरान गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया फूट-फूट कर रो पड़े। कटारिया पेपर लीक से परेशान गरीब अभ्यर्थियों की पीड़ा पर रो पड़े। कटारिया ने कहा- गड़बड़ी की जड़ कोचिंग सेंटर वाले हैं, वार करना है तो यहां करो। गरीब का बच्चा पढ़ता है, गरीब खेत बेचकर पढ़ाता है बच्चों को और ये पैसे वाले पेपर आउट कराकर नौकरी लग जाते हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा- पैसे वाले लोगों के पास आपने सारी सरकारी नौकरियों को बेच दिया, उस गरीब का क्या होगा? आठ साल में जो नौकरियां लगी हैं,आप जांच करवाओ, आधे मामले फर्जी नजर आएंगे। गरीब के बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो वह जहर खाकर मरता है, कोई उसकी पीड़ा को समझने वाला नहीं है। मुझे इस पर बोलने की इच्छा नहीं है। इस कानून से कुछ नहीं होगा। किस तरह की नकल गैंग पाल ली। REET में शिक्षा संकुल से पेपर चुराने वाले को लगाने वाला कौन है?

कटारिया बोले- ये तो भाग्य अच्छा रहा कि गंगापुरसिटी में पेपर लीक करने वाला पकड़ा गया। यह नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? पैसे देकर लोग नौकरी लग जाते और हम कुछ नहीं कर पाते। इस बिल से कुछ भी होने वाला नहीं है।

राठौड़ बोले- एंटी चीटिंग बिल UP की नकल, योगी की नकल सरकार चलाने में कीजिए

बिल पर बहस के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एंटी चीटिंग बिल UP सरकार के बिल की नकल है। नकल ही करनी है तो योगी सरकार चलाने के तरीके की भी कीजिए। UP में नकल करने वालों पर NSA के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। UP के बिल के पूरे प्रावधान नहीं किए गए।

REET में चीट मामले में बड़े लोग बच गए हैं। पकड़े गए 11 लोगों की जमानत हो गई, क्योंकि 1992 के कानून में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और यही उनकी जमानत का आधार बना।

कई कोचिंग सेंटर भी पेपर लीक में शामिल रहते हैं

राठौड़ ने कहा- आज कई कोचिंग सेंटर भी पेपर लीक में शामिल रहते हैं, मैंने नेता प्रतिपक्ष को एक विज्ञापन दिखाया, जिसमें पटवार परीक्षा में गारंटेड सिलेक्शन का दावा किया और सिलेक्शन नहीं होने पर पैसा वापस करने का दावा किया था, यह बिना मिलीभगत नहीं हो सकता। कोचिंग सेंटर वाले जो दावा करते हैं, एक-एक महीने पहले पेपर के सवाल इनके पास चले जाते हैं।

REET में चीट की बड़ी मछलियां अभी भी दूर

​​​​​​राठौड़ बोले- REET में चीट मामले में बड़े लोग बच गए हैं। पकड़े गए 11 लोगों की जमानत हो गई, क्योंकि 1992 के कानून में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और यही उनकी जमानत का आधार बना। प्रदीप पाराशर, भजनलाल जैसे आरोपी जेल से बाहर आ गए। राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े डीपी जारोली, प्रदीप पाराशर के काले कारनामों पर इस बिल के जरिए सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है।

​​​​​​ जारोली ने सोशल मीडिया में लिखा था कि मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, असली किरदार तो बड़े ब्यूरोक्रेट और नेता हैं। उनके कहने से ही शिक्षा संकुल उन लोगों को सौंपा गया। य​ह बिल तो भविष्य में नकल करने वालों पर लागू होगा, लेकिन अब तक रीट की चीट में शामिल लोग बच जाएंगे। यह बिल पहले आता तो रीट की चीट वाले लोगों की अब तक जमानत नहीं होती।

पूनिया ने कहा- सरकार के संरक्षण नकल हुई। कानून पहले भी बहुत थे। पॉक्सो जैसा कानून बन गया, फिर भी राजस्थान रेप में नंबर वन क्यों है?

पूनिया बोले- पेपर लीक मामले में 1000 करोड़ का लेन-देन हुआ

बीजेपी के सतीश पूनिया ने कहा- नकल रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। क्या सरकार को नौजवानों के भविष्य के प्रति चिंता थी। सरकार ने अब तक लीपापोती के अलावा कुछ नहीं किया। रीट धांधली की जांच CBI से क्यों नहीं करवाई? 1992 में भी सरकार नकल रोकने का बिल लाई थी। रीट पेपर नकल में 1000 करोड़ का लेन-देन हुआ, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग शामिल थे। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हाेगी, क्या रीट नकल के आरोपियों पर 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा क्या? रीट नकल की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए।

पूनिया ने कहा- सरकार के संरक्षण मेें नकल हुई। सरकार का इकबाल खत्म हो गया। कानून पहले भी बहुत थे, पॉक्सो जैसा कानून बन गया फिर भी राजस्थान रेप में नंबर वन क्यों है? तो क्या केवल कानून बन जाने मात्र से नकल रुक जाएगी? नकल का कानून तो पहले से ही है।

लोढ़ा ने कहा- सरकार दबाव और जल्दबाजी में लाई बिल

सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने बिल का विरोध करते हुए सदन में सरकार पर निशाना साधा है। लोढ़ा ने कहा- ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिल सरकार दबाव में लाई है, जल्दबाजी में लाई है। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में जो वाकया हुआ उस पूरी बैठक का ब्यौरा छप गया, कैबिनेट की बैठक की गोपनीयता किसने भंग की, अब तक यह पता नहीं लगा कि किस मंत्री ने कैबिनेट की गोपनीयता भंग ​की या मीटिंग में बैठे किसी अफसर ने। फिर हम लाचारी दिखा रहे हैं, अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। हमने मान लिया है कि पेपर लीक होंगे, हम 10 साल सजा देंगे, 10 करोड़ जुर्माना वसूलेंगे। आप शासन लेकर बैठे हैं। आप में नैतिक बल होना चाहिए ​कि आगे पेपर लीक नहीं होने देंगे।

लोढ़ा ने कहा- अफसरों के निकम्मेपन की सजा आप दूसरों को देना चाहते हैं। किस बात की तनख्वाह देते हैं कि वे ढंग से एग्जाम नहीं करवा पाते हैं।

नैतिक बल और प्रतिबद्धता की कमी

लोढ़ा ने कहा- अफसरों के निकम्मेपन की सजा आप दूसरों को देना चाहते हैं। किस बात की तनख्वाह देते हैं कि वे ढंग से एग्जाम नहीं करवा पाते हैं। इस पूरे मामले की जड़ में जाने की आवश्यकता है, क्यों एक साधारण बच्चा जिसे ढंग का स्कूल कॉलेज नहीं मिला वह प्रयास करता है कि पैसे से पेपर लेकर वह नौकरी प्राप्त कर ले। आपने कोचिंग सेंटरों का अंबार लगा रखा है।

पैसे वालों के बच्चे उन कोचिंग सेंटर्स में प्रवेश लेते हैं और स्कूलों में उनका नाम चलता रहता है, स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं होती। कोचिंग वाले पेपर लेने के लिए 2 करोड़ खर्च करते हैं और 20 करोड़ छापते हैं। सरकार क्यों इन कोचिंग को बंद नहीं करती। नैतिक बल की कमी है, प्रतिबद्धता की कमी है। उस बच्चे की तकलीफ से जुड़ने का अभाव है, जिसकी वजह से ये हालात बने।

इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देगा य​ह बिल

सीएम सलाहकार ने कहा- हमारे देश के कानून की मूल भावना है कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सरकार जो काननू लाई है, उसमें उस कमूल भावना का अभाव है। इस कानून से इंस्पेक्टर राज की तरफ आगे बढ़ रहे हो, इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में भुगतेंगे। पर्चा वहां से लीक हो रहा है, जहां रखा गया है।

