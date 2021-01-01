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राजसमंद में भीषण हादसा:तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार तीन मजदूरों को रौंदा, नागौर के रहने वाले 2 की मौत

राजसमंदएक घंटा पहले
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घायल को राजसमंद के आरके जिला अस्पताल में लाया गया है। जहां से उदयपुर रैफर कर दिया गया। - Dainik Bhaskar
घायल को राजसमंद के आरके जिला अस्पताल में लाया गया है। जहां से उदयपुर रैफर कर दिया गया।

जिले के पीपरड़ा में अल सुबह एक कंटेनर ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। जिससे दो की मौत हो गई। वहीं, एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश में नाकाबंदी करवाई गई है। वहीं, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए हैं।

घटना राजनगर थाना क्षेत्र में हाइवे 8 पर पीपरड़ा बस स्टेंड के पास की है। तीनों युवक श्रमिक हैं। जो नागौर जिले के रहने वाले हैं। तीनों ही पीपरड़ा के पास किसी मार्बल फैक्ट्री में काम करते थे। सुबह तीनों एक बाइक पर निकले थे। पीपरड़ा के पास नाथद्वारा की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई।

नाकाबंदी करवाई गई

घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद कंटेनर चालक को पकड़ने के लिए केलवा और कुंवालिया क्षेत्र में नाकाबंदी करवा दी गई है। वहीं, घायल को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रैफर कर दिया गया है।

हाइवे पर लगा जाम

घटना के बाद दोनों मृतक के शव सड़क पर पड़े रहे। जिससे कुछ देर बाद तक यातायात बाधित रहा। जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों और बाइक को हाइवें से हटाकर खुलवाया।

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