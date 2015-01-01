पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Road On The Head Of The Sleeping Wife, Then Strangled To Death And Thrown Into A Drain On The Lap Of A Mattress

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ब्रेकिंग न्यूज़:सोती हुई पत्नी के िसर पर रोड मारी, िफर गला दबा कर हत्या और गद्दे के खोल में लेपेट पर नाले में फेंका

अलवर12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • घटना के अगले िदन ही पुिलस ने कर िदया मामले का खुलासा
  • चरित्र पर शक कारण बताया
  • िभवाड़ी में पथरेडी स्थित नाले में मिला था महिला का शव

अलवर। िदल्ली के नजदीक व एनसीआर में शािमल अलवर िजले के िभवाड़ी में पति ने ही सोते समय पत्नी के िसर में रॉड मारी। िफर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पत्नी के शव को गद्दे के खोल में लपेट कर नाले में फेंक आया। पहले िदन पुिलस को मिहला का शव अज्ञात के रूप में िमला लेिकन शव की िशनाख्त होने के बाद पुिलस ने अगले िदन ही हत्या के मामले का खुलासा कर िदया। असल में िभवाड़ी से दूर माणेसर में रह रहे पित से पुिलस ने पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। शक होने पर पुिलस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा िदया। पुिलस को पता चला िक प ित को पत्नी के चिरत्र पर शक हुआ। कुछ पहले से चल रही कहासुनी में हत्या कर दी।

हत्या का आरोपी प ित पु िलस की िगरफ्त में ।
हत्या का आरोपी प ित पु िलस की िगरफ्त में ।

भिवाड़ी के चोपानकी थाना पुलिस ने 24 घंटे में पथरेड़ी स्थित नाले में मिली अज्ञात महिला के शव मामले का खुलासा किया है। महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि पथरेड़ी सरपंच सत्य सिंह मेघवाल ने शुक्रवार को रिपोर्ट दी कि पथरेड़ी स्थित एक नाले में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पाया कि महिला का शव रस्सी से बांधा हुआ था। सर से खून निकल रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया। शिनाख्त होने पर महिला के पति से जब पुलिस ने सम्पर्क किया तो महिला का पति पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। जिस पर पुलिस ने संदेह में लेते हुए आरोपी पति को हरियाणा के मानेसर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया।

2001 में हुई थी शादी, पति-पत्नी दोनों कंपनी में करते थे काम

कृष्ण कुमार यादव पुत्र जयनारायण निवासी जैतपुर मांढन की शादी मृतका सरिता यादव से सन 2001 में हुई थी। मृतका के एक बच्चा भी है। दोनों पति-पत्नी पत्नी चोपानकी स्थित एक कंपनी में कार्य करते थे। इसके बाद ज्यादा सैलरी मिलने पर पति चोपनकी छोड़ मानेसर एक कंपनी में काम करने लग गया। पत्नी अकेली चोपानकी में किराए पर रहती थी। जिसके चलते पति ने चरित्र शक के संदेह में अपनी सोई हुई पत्नी की हत्या कर दी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकॉमेडियन भारती और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, ड्रग्स लेने का आरोप; भारती के 3 घरों पर रेड - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें