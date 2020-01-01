पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Schools, Anganwadi And Health Centers Built In Rural Areas Will Have Drinking Water Scarcity, From March 31, The Government Will Provide Connection

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अच्छी खबर:ग्रामीण इलाको में बने स्कूल, आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर अब नहीं होगी पेयजल किल्लत, 31 मार्च से सरकार देगी कनेक्शन

जयपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
कनेक्शन इन केन्द्रों के नजदीक बनी पानी की टंकी, हैंडपंप या अन्य किसी जल स्त्रोत से दिया जाएगा। - Dainik Bhaskar
कनेक्शन इन केन्द्रों के नजदीक बनी पानी की टंकी, हैंडपंप या अन्य किसी जल स्त्रोत से दिया जाएगा।

राजस्थान में ग्रामीण अंचलों में बने सभी सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों और पंचायत भवनों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार की जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारी समिति ने ऐसे सभी केन्द्रों पर जहां पीने के पानी का कनेक्शन नहीं है, वहां 31 मार्च तक कनेक्शन लगाने का काम शुरू किया जाएगा। ये कनेक्शन इन केन्द्रों के नजदीक बनी पानी की टंकी, हैंडपंप या अन्य किसी जल स्त्रोत से दिया जाएगा।

जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बुधवार को जयपुर के झालाना स्थित जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (WSSO) के कार्यालय में बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए जल्द कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि इन भवनों के नजदीक जो भी पानी की टंकी, हैंडपंप या कोई जल स्त्रोत है तो वहां से नई लाइन बिछाई जाए और भवनों तक लाकर कनेक्शन देकर नल के जरिए पानी पहुंचाया जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसेंसेक्स 937 अंक फिसलकर 47,410 पर बंद, BSE का मार्केट कैप एक दिन में ही 2.6 लाख करोड़ रुपए घटा - बिजनेस - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser