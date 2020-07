ट्विटर पर लगातार वायरल हो रहे सचिन पायलट और अमित साह के फनी मैसेज

ट्विटर पर 26 हजार से ज्यादा लोगों ने #Sachinpilot को ट्वीट किया

दैनिक भास्कर Jul 12, 2020, 12:19 PM IST

जयपुर. राजस्थान में शुरू हुए सियासी घमासान के बीच रविवार सुबह सचिन पायलट ट्विटर पर ट्रैंड करने लगे। जिसके साथ लोग #Sachinpilot के साथ करीब 25 हजार से ज्यादा बार ट्वीट कर चुके हैं। वहीं, सचिन पायलट 12 विधायकों के साथ दिल्ली में मौजूद है। वहीं, सोशल मीडिया पर इसकी संख्या 25 चलाई जा रही है। सोशल मीडिया यूजर ने पायलट, मोदी, शाह, गहलोत और सिंधिया पर बने कई मजेदार मैसेज शेयर किए।