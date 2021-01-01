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  • The First Month Of The New Year Was A Relief, 9238 Cases Were Found In Whole Of Rajasthan In January, Not A Single Death In 13 Districts, 2 Districts Completely Corona Free

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नये साल का पहला माह राहत भरा:जनवरी में पूरे राजस्थान में 9238 केस मिले; 13 जिलों में एक भी मौत नहीं, 2 जिले पूरी तरह कोरोना मुक्त

जयपुरएक घंटा पहले
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राज्य में जिस तेजी से रिकवरी हुई है उसी का परिणाम है कि जनवरी में एक्टिव केस दिसंबर की तुलना में 77 फीसदी कम हो गए हैं। - Dainik Bhaskar
राज्य में जिस तेजी से रिकवरी हुई है उसी का परिणाम है कि जनवरी में एक्टिव केस दिसंबर की तुलना में 77 फीसदी कम हो गए हैं।

कोरोना के मरीजों की संख्या को लेकर साल 2021 का पहला महीना काफी अच्छा रहा। जनवरी में 31 दिन में राजस्थान में कोरोना के कुल 9238 केस ही मिले हैं। सबसे बड़ी राहत की बात है कि कोरोनाकाल शुरू होने के बाद से अब तक राज्य के दो ऐसे जिले हैं जो कोरोना से पूरी तरह फ्री हो गए। यानी यहां कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। वहीं 33 में से 13 जिले ऐसे रहे, जहां पूरे महीने एक भी मौत नहीं हुई। इसके अलावा पूरे राज्य में एक्टिव केस की संख्या में भी बड़ी कमी आई है। राज्य मे 7399 एक्टिव केसों की संख्या में कमी आई है।

कोरोनाकाल शुरू होने से अब तक पूरे राज्य में 3 लाख 17 हजार 491 करोना के केस मिल चुके हैं। इसमें से अब तक कुल 3 लाख 12 हजार 564 कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक इस बीमारी से 2 हजार 766 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मौजूदा समय में राज्य में रिकवरी रेट 98 फीसदी से ऊपर है।

इन जिलों में नहीं हुई एक भी मौत
अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, करौली और पाली। ये जिले ऐसे है, जहां जनवरी में एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। इसके अलावा भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर और सिरोही ऐसे जिले हैं, जहां पूरे महीने में केवल एक-एक मौत हुई। राज्य में जनवरी में कुल 70 मौत कोरोना से हुई है। 8 महीने बाद ऐसा हुआ है, जब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 से कम रही है।

81 फीसदी कम आए नये मरीज
जनवरी में नये केसों की बात करें तो प्रदेश में कुल 7399 नये मरीज मिले हैं, जो दिसंबर 2020 की तुलना में 81 फीसदी से भी कम हैं। दिसंबर में राज्य में 40 हजार 180 नये कोरोना के मरीज मिले थे। एक माह में सबसे ज्यादा मरीज मिलने का रिकॉर्ड नवंबर में बना था, जब 30 दिन के अंदर 71 हजार 130 नये मरीज मिले थे।

287 दिन बाद सवाई माधोपुर कोरोना मुक्त
प्रदेश के दो जिले चूरू और सवाई माधोपुर इस माह कोरोना मुक्त हो चुके हैं। यहां आज दिन की तारीख में एक भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। सवाई माधोपुर 31 जनवरी को कोरोना मुक्त हुआ, एक्टिव केसों की संख्या 0 पर पहुंच गई। करीब 287 दिनों बाद ऐसा हुआ है, जब सवाई माधोपुर में कोरोना का एक भी केस नहीं बचा है। सबसे पहला केस सवाई माधोपुर में 19 अप्रेल 2020 को आया था, उस समय एक साथ 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी।

77 फीसदी घटी एक्टिव केसों की संख्या
राज्य में जिस तेजी से रिकवरी हुई है उसी का परिणाम है कि जनवरी में एक्टिव केस दिसंबर की तुलना में 77 फीसदी कम हो गए हैं। 31 दिसंबर तक राज्य में कुल 9560 एक्टिव केस थे, जो अब 7399 घटकर केवल 2161 ही रह गए हैं। इसमें से भी 60 फीसदी एक्टिव केस जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के हैं।

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