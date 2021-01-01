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मादा शावक की सर्जरी:रणथंभौर में टी 84 के शावक की सर्जरी, जीभ और एल्बो ज्वाइंट पर घाव से परेशानी में थी

सवाईमाधोपुर34 मिनट पहले
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रणथंभौर में घायल बाघिन का डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया। - Dainik Bhaskar
रणथंभौर में घायल बाघिन का डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया।
  • सर्जरी के दौरान मौजूद रहे वन विभाग के अधिकारी, टीम कर रही मॉनिटरिंग

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में घायल मादा शावक की सर्जरी की गई है। शावक की जीभ और दायें पैर पर घाव था। सर्जरी के बाद वन विभाग की टीम शावक की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वेटरिनरी ऑफिसर रणथंभौर टाइगर रिजर्व डॉक्टर चन्द्र प्रकाश मीना ने बताया कि रणथंभौर की बाघिन टी 84 के मादा शावक की सर्जरी की गई।

बाघिन के एल्बो जॉइंट पर मैगट वूंड का भी इलाज किया गया।
बाघिन के एल्बो जॉइंट पर मैगट वूंड का भी इलाज किया गया।

शावक की जीभ पर दायीं तरफ आगे वाले हिस्से में घाव था जिसकी सर्जरी की गई। साथ ही दायें पैर पर एल्बो ज्वाइंट पर मैगट वूंड (घाव में कीड़े) था जिसकी सफाई की गई। यह ऑपरेशन मुख्य वन संरक्षक टीसी वर्मा के निर्देशन में की गई। इस दौरान उप वन संरक्षक महेन्द शर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ राजीव गर्ग, सहायक वन संरक्षक संजीव शर्मा और विभागीय टीम मौजूद थी।

रिपोर्ट: प्रमोद शर्मा

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