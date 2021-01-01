पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Tonk Trailer Accident With Jeep Eight Dead Family Coming To See Khatu Shyam, Rajasthan Latest News Update

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एक परिवार के 8 लोगों की मौत:खाटू श्याम के दर्शन कर आ रहे राजगढ़ के परिवार को ट्रेलर ने मारी टक्कर; 4 पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चों की मौत

टोंक16 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
टोंक के सदर थाने की घटना। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसपी, एसडीएम, एएसपी और एसएचओ समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। - Dainik Bhaskar
टोंक के सदर थाने की घटना। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसपी, एसडीएम, एएसपी और एसएचओ समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे।

जिले के सदर थाने में देर रात भीषण हादसा हो गया। जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 4 घायल हो गए। सभी घायलों को फिलहाल इलाज के लिए जयपुर रैफर किया गया है। घटना की जानकरी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जिसके बाद सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया है। वहीं परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।

जानकारी अनुसार, देर रात जीप और ट्रेलर की टक्कर हो गई। जसमें जीप सवार 8 लोगों की मौत हुई है। सभी एमपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। को खूटू श्याम के दर्शन कर वापिस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान टोंक के पास पीछे से आ रहे ट्रेलर ने एक पुलिया पर जीप को टक्कर मार दी। जिससे जीप ट्रेलर और पुलिया की दीवार के बीच दब गई। रात करीब 2 बजे हादसा हुआ। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जिसमें चार पुरुष, दो महिला और दो बच्चों की मौत हो गई। हादसा नेशनल हाइवे 12 पर हुआ।

एमपी के राजगढ़ का रहने वाला है परिवार

बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुरा का परिवार खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहा था। जो करीब 9:30 पर मंदिर से रवाना हुआ। परिवार के सभी सदस्य एक बड़ी जीप में सवार थे। जिसे पीछे से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी।

घटना की जानकारी मिलने पर एसपी, एसडीएम, एएसपी, सदर थाना एसएचओ समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। जिनके आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकोरोना के चलते ताज होटल की नौकरी गई तो घर पर ही रेस्टोरेंट शुरू किया, आज हर महीने एक लाख रुपए कमा रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser