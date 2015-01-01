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पुलिस-प्रशासन में हड़कंप:गोवर्धन के आश्रम में दो साधुओं की संदिग्धावस्था में मौत, एक बेहोश मिला

गोवर्धन12 मिनट पहले
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गोवर्धन में दो साधुओं की संदिग्ध मौत व एक गंभीर घायल की सूचना पर डीएम व एसएसपी मथुरा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए।
  • चाय पीने के बाद मुंह से झाग और तबीयत बिगड़ने से जहरखुरानी की जताई जा रही आशंका

(मनीष शर्मा)। कस्बा गोवर्धन में एक आश्रम में शनिवार को दो साधुओं की संदिग्ध मौत की सूचना पर हड़कंप मच गया। पुलिस को आश्रम में एक साधु अचेतावस्था में मिला। उसको मथुरा रैफर कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे।

गोवर्धन के राधाकुंड रोड पर गिर्राज वाटिका के निकट जंगल में एक आश्रम है जिसमें तीन साधु रहते थे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि आश्रम में साधु अचेत हैं। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, एएसपी अनिरुद्ध सिंह, सीओ गोवर्धन रविकांत पाराशर पुलिस फोर्स सहित मौके पर पहुंचे।

आश्रम की छत पर दो साधु श्याम सुन्दर (60) निवासी गांव पैंठा मथुरा तथा गोपालदास (60) निवासी दलौता मथुरा मृत अवस्था में मिले। वहीं गंभीर अचेतावस्था में साधु रामबाबू (58) निवासी गोवर्धन को उपचार के लिए मथुरा भेज दिया गया।

सुबह चाय पीने के बाद मुंह से झाग आए
घटनास्थल पर अजीब सी दुर्गंध आने की चर्चा थी। जिसके चलते विषाक्त के सेवन से मौत होना माना जा रहा था। आश्रम से जुड़े लोगों का कहना था कि सुबह साधुओं ने चाय भी पी थी जिसके वाद ही इनके मुंह से झाग के साथ तबीयत बिगड़ना बताया गया है।

दोहरी मौत की सूचना पर मथुरा से एफएसएल टीम बुलाई गई तथा घटनास्थल से सुबूत एकत्रित किए गए। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि दो साधुओं की मौत हो गई है। तीसरे की हालत गंभीर है। दोनों साधुओं की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा।

जिला कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे
वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी डा. करीम अख्तर कुरैशी ने बताया कि मामला जहरखुरानी से जुड़ा हो सकता है। घटना की जानकारी पर जिलाधिकारी मथुरा सर्वज्ञ राम मिश्रा व एसएसपी डा गौरव ग्रोवर भी घटना स्थल पहुंचे तथा मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

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