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भाजपा नेता का वीडियो वायरल:महिला डांसर के साथ डांस करते दिखे, सफाई में कहा- ये परिवार का निजी कार्यक्रम था

प्रतापगढ़एक घंटा पहले
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प्रतापगढ़ की मांगरोल ग्राम का वीडियो बताया जा रहा। - Dainik Bhaskar
प्रतापगढ़ की मांगरोल ग्राम का वीडियो बताया जा रहा।

प्रतापगढ़ जिले के मांगरोल में भाजपा नेता का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें छोटी सादड़ी में भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कैलाश गुर्जर एक महिला डांसर के साथ अश्लील हरकतें करते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता भी हमलावर हो गए हैं। उन्होंने भाजपा नेता पर बेशर्मी की हदें पार करने वाला बताया है।

वहीं, इस पूरे वीडियो पर सफाई देते हुए कैलाश गुर्जर ने कहा कि मैं 23 तारीख का परिवार के एक निजी कार्यक्रम में गया था। वहां परिवार के लोगों के साथ डांस किया था। जिसे सभी ने सराहा था, लेकिन कुछ लोग उसे गलत तरीके से दिखा रहे हैं। ये हमारा निजी कार्यक्रम था।

उन्होंने राजनीतिक कारणों से उनको बदनाम करने का आरोप लगाया है। गुर्जर ने कहा कि ये सारे आरोप गलत और निराधार हैं। मेरी छवि खराब करने का काम किया जा रहा है।

(भास्कर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता)

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