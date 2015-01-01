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जयपुर के चंदवाजी में हादसा:दीपावली पर घर जा रही महिला एएनएम को ट्रेलर ने कुचला, पति की बची जान

जयपुर7 मिनट पहले
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हादसे की शिकार मृतक कृष्णा बुनकर अलवर जिले के प्रतापगढ़ के टोडा उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम पद पर कार्यरत थी- फाइल फोटो।
  • चंदवाजी में केला का बास के समीप प्रतापगढ़ स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा
  • गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर टायर जलाकर और पत्थर डालकर विरोध प्रदर्शन किया

मुकेश प्रजापति. जयपुर जिले के चंदवाजी थाना इलाके में प्रतापगढ़ स्टेट हाईवे पर केला का बास के समीप शुक्रवार को एक ट्रेलर ने मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार महिला की ट्रेलर के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला अलवर जिले के प्रतापगढ़ के टोडा उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम पद पर कार्यरत थी। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर टायर जलाकर तथा पत्थर डालकर विरोध प्रदर्शन किया और हाईवे जाम कर दिया।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने हाइवे पर आग टायर जलाकर प्रदर्शन किया। जाम लगा दिया
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने हाइवे पर आग टायर जलाकर प्रदर्शन किया। जाम लगा दिया

सूचना पाकर मौके पर पहुंची चंदवाजी थाना पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका के पति मणिराम ने बताया कि एएनएम कृष्णा को दीपावली पर्व पर घर ले जाने के लिए गुरूवार को ही आया था। सुबह मोटरसाइकिल से दीपावली पर्व की खुशियां बनाने के लिए घर जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही हादसे ने सारी खुशियां छीन ली।

यह है पूरा मामला

कार्यवाहक थाना प्रभारी प्रशिक्षु आरपीएस अनीता मीणा ने बताया कि शुक्रवार सुबह चिलपली मोड़ से आगे केला का बास के समीप प्रतापगढ़ स्टेट हाईवे पर एक ट्रेलर चालक ने तेज गति तथा लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार कृष्णा बुनकर (28) निवासी लालपुरा (बगड़) झुंझुनूं टक्कर के बाद उछल कर सड़क पर गिर गई। जिसके ऊपर से ट्रेलर गुजर गया। ट्रेलर के टायरों के नीचे कुचलने से कृष्णा बुनकर की मौके पर ही मौत हो गई।

हाइवे पर सड़क हादसे के बाद काफी संख्या में ग्रामीण इकट्‌ठा हो गए।
हाइवे पर सड़क हादसे के बाद काफी संख्या में ग्रामीण इकट्‌ठा हो गए।

सड़क पर बिछी कंक्रीट और ट्रेलर चालक की लापरवाही से हुआ हादसा

हादसे में कृष्णा के पति मोटरसाइकिल चालक मणिराम घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने सड़क के दोनों और बिछी कंक्रीट व ट्रेलर चालक की लापरवाही को लेकर रोज जताया और सड़क पर टायर जलाकर तथा पत्थर डालकर जाम लगा दिया। सूचना पाकर चंदवाजी थाने से प्रशिक्षु आरपीएस अनीता मीणा, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र यादव मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे।

आधा घंटे तक हाइवे पर लगा रहा जाम

पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी ली और ग्रामीणों को समझाइश कर शांत किया। इस दौरान करीब आधा घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने ट्रेलर तथा मोटरसाइकिल को थाने पर लाकर खड़ा किया है। वहीं मृतका कृष्णा बुनकर के शव को पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में मृतका के पति मणिराम बुनकर ने चंदवाजी थाने में ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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