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बैठक:अवैध हथकढ़ी शराब बनाने की सूचना पुलिस को देने में सहयोग करें, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखेंगे: चारण

आहोर2 घंटे पहले
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  • बैठक में सीएलजी सदस्यों से अवैध हथकढ़ी शराब बनाने की सूचना देने वाले अभियान से जुड़ने का आह्वान किया

पुलिस थाने में बुधवार को सीएलजी बैठक उपखंड अधिकारी मासिंगाराम, डीएसपी हिम्मत चारण एवं तहसीलदार हीरसिंह की मौजूदगी में हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी मासिंगाराम ने कहा कि आहोर कस्बे सहित क्षेत्र के गांवों में अवैध हथकढ़ी शराब की सूचना पुलिस को देने में सहयोग करे। पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भी गुप्त रखने रखा जाएगा। डीएसपी हिम्मत चारण ने कहा कि प्रदेश के भीलवाड़ा के समीप जहरीली शराब से कई लोगों की जान चल गई।

इसको लेकर कस्बे सहित क्षेत्र के गांवों में हथकढ़ी शराब पर पूर्ण रूप से रोकथाम करने व अनहोनी होने से पूर्व पुलिस को अवैध कारोबार के बारे में सूचना देने के साथ सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखने के साथ अभियान के तहत सूचना देने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। बैठक में आहोर कस्बे में लगाए गए सीसी टीवी कैमरे पिछले कई महीनों से शत प्रतिशत बंद पड़े है, जिसे शीघ्र शुरू करवाने, कस्बे में भारी भरकम वाहनों पर ओवरलाेड वाहनों पर कार्रवाई करने, चांदराई जीएसएस से तखतगढ़ जाने वाले सड़क मार्ग पर झाड़ियों की कटाई करवाने, आहोर सहित कानीवाड़ा में सोमवार देर रात को हुई चोरियों का शीघ्र पर्दाफाश करने, आहोर निवासी टिकमचंद पुरोहित हत्या प्रकरण का खुलासा करने की आवाज उठाई गई।

डीएसपी हिम्मत चारण ने कानीवाड़ा स्थित बालाजी मंदिर चोरी मामले का शीघ्र पर्दाफाश करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सवाईसिंह राजपुरोहित, सरपंच सुजाराम, हकमाराम प्रजापत, रेवतसिंह मांगलिया, बलवंतसिंह, भंवरलाल, थानाधिकारी घेवरसिंह, टीमाराम मीणा, मीठालाल प्रजापत, हैड कांस्टेबल रामलाल, वजाराम, जयंतीलाल सहित कई सीएलजी सदस्य व पुलिसकर्मी मौजूद थे।

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