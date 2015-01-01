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बैठक:बिजली कर्मचारी संघ की बैठक आज

आहोर2 घंटे पहले
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उम्मेदपुर डिस्काॅम कार्यालय के पास स्थित जोगमाया मंदिर मंे जोधपुर डिस्काॅम (इंटक) के पदाधिकारियों की बैठक रविवार सवेरे दस बजे आयोजित होगी। जोधपुर डिस्काॅम बिजली कर्मचारी संघ (इंटक) आहोर-उम्मेदपुर सचिव थानसिंह ने बताया कि बैठक में आहोर-उम्मेदपुर के चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में इंटक के समस्त पदाधिकारी भाग लेगें।

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