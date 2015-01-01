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प्रधानमंत्री सडक योजना:सड़क योजना के तहत किया शिलान्यास

आहोर3 घंटे पहले
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कस्बे से हरजी जाने वाले मार्ग का प्रधानमंत्री सडक योजना के तहत आहोर, छीपरवाडा, उम्मेदपुर, हरजी सडक का सांसद देवजी एम पटेल के मुख्य आतिथ्य एवं विधायक छगनसिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता एवं पूर्व मंत्री भुपेन्द्र देवासी, आहोर प्रधान संतोष कंवर की मौजूदगी में गुरुवार को शिलान्यास किया गया।

प्रधानमंत्री सडक योजना के तहत सांसद देवजी एम पटेल, विधायक छगनसिंह राजपुरोहित, पूर्व मंत्री भुपेन्द्र देवासी एवं निर्दलीय प्रधान संतोष कंवर सहित अतिथियों द्वारा आहोर से हरजी, उम्मेदपुर से हरजी एवं नोसरा से सुगालिया जोधा, कोराणा, रामा गांव में सडक मार्ग का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मण्डल अध्यक्ष हकमाराम प्रजापत, बंशीसिंह, सरपंच सुजाराम प्रजापत, महिपालसिंह, छोगसिंह खिंची, रावाराम माली, सोहन सुथार, त्रिभुवन कुमार शर्मा, शंकरदान, मिश्रीमल, गजेन्द्रसिंह मांगलिया, खेतदान चारण, गोपाल चौधरी, पंचायत समिति सदस्य दिपाशा सनवाडा, सोनाराम चौधरी, विक्रम ओझा, मोनू राठी, महेन्द्रसिंह बालोत सहित कई भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।

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