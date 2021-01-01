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बैठक में कार्यकारिणी का किया विस्तार:कस्बे में हिंदू जागरण मंच की बैठक थानाध्यक्ष रेवतसिंह मांगलिया की अध्यक्षता में हुई

आहोर2 घंटे पहले
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कस्बे में हिंदू जागरण मंच की बैठक थानाध्यक्ष रेवतसिंह मांगलिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान थानाध्यक्ष रेवतसिंह मांगलिया ने नगर कार्यकारिणी का विस्तार कर प्रताप देवासी को नगर अध्यक्ष, पर्बतसिंह राजावत को उपाध्यक्ष, रमेश प्रजापत को महामंत्री, रमेश हिरागर को मंत्री, जोगेंद्र सिंह को कोषाध्यक्ष, खेताराम को अखाड़ा प्रमुख, अजयपालसिंह को युवावाहिनी प्रमुख, नारायण को सह प्रमुख मनोनीत किया गया।

इसके साथ ही अखाड़ा व कार्यालय को लेकर विचार विमर्श करते हुए 9 फरवरी को शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान जिला अखाड़ा प्रमुख महावीर, जिला सुरक्षा प्रमुख पवनसिंह, हिंदू जागरण मंच के जिला मंत्री अरूण वैष्णव, दिलीप दमामी, मनोहरलाल, नरेश, प्रेम देवासी, महेंद्र सिंह, हिंदू जागरण मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्रसिंह मांगलिया, नारायणलाल, शांति सिंह सहित कई जने मौजूद थे।

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