पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तार:अजीतपुरा टोल प्लाजा पर रात्रि के समय तोड़फोड़ करने के तीन आरोपी गिरफ्तार

आहोरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • घटना में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर भी बरामद की

नोसरा पुलिस थाने क्षेत्र के जोड चौराहे के समीप स्थित अजीतपुरा टोल पर एक माह पूर्व आधा दर्जन दर्जन बदमाशों द्वारा लोहे के सरिये व लाठियों से जमकर तोडफोड करने के मामले में नोसरा पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोसरा थानाधिकारी महेन्द्रसिंह ने बताया कि बहरोड (अलवर) निवासी हाल चैतक मित्रा टोल लिमिटेड के अजीतपुरा के मैनेजर अभयसिंह पुत्र ताराचंद प्रजापत ने मामला दर्ज करवाया था

कि 18 अक्टूबर की रात को टोल पर कार्यरत लीलम, हिम्मतसिंह, प्रकाश व राहूल ड्यूटी पर थे। उस समय सलेटी रंग की बोलेरो कैंपर गाडी में नोसरा निवासी जबरसिंह नाहर भोमिया राजपूत सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा आकर पूर्व तैयारी के साथ हाथों में लाठिया, लोहे के सरिये पाइप लेकर आए।टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, कुर्सी मोबाइल फोन तथा प्लाजा ऑफिस के पास खड़ी बाइक को तोडक़र क्षतिग्रस्त

कर नुकसान करने का मामला दर्ज करवाया था। जिस पर पुलिस अधीक्षक श्यामसिंह के निर्देश पर थानाधिकारी महेन्द्रसिंह मय जाब्ता आरोपियों की तलाशकर नोसरा निवासी जबरसिंह पुत्र जयसिंह जाति भोमिया राजपूत, बाडमेर जिले के गडरारोड निवासी संतोष कुमार पुत्र खेताराम जाति देशांतरी एवं पुलिस थाना बागरा के मायलावास निवास दुदाराम पुत्र पोलाराम जाति भील को गुरुवार को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त

बोलेरो कैंपर व अजीतपुरा टोल पर तोड-फोड में लिए गए लोहे के पाइप व लाठियां बरामद की। नोसरा पुलिस ने तीनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को जेल भेजा। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें