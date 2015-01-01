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हादसा:अज्ञात वाहन ने बकरियों को लिया चपेट में, आठ की मौत, पांच घायल

आहोर3 घंटे पहले
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  • आहोर क्षेत्र का मामला, पुलिस ने मामले की जांच की शुरू, आरोपी मौके से हुआ फरार

काम्बा गांव के समीप गुरुवार देर शाम को अज्ञात वाहन द्वारा मुख्य सडक किनारे चल रही भेड़-बकरियों के झुंड को चपेट में ले लिया। जिसमें 8 बकरियों की मौत हो गई व 5 गंभीर रूप से घायल हैं। अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर आहोर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का मौका मुआयना किया।

कांबा निवासी गोपाराम पुत्र लसाराम देवासी ने पुलिस को रिपोर्ट पेशकर बताया कि गुरुवार की शाम सात बजे भेड़-बकरियों के झुंड को लेकर अपने घर की ओर मुख्य सडक के किनारे आ रहा था। इस दौरान लग्जरी वाहन के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए सड़क से नीचे वाहन को उतारकर भेड़-बकरियों को कुचल कर वाहन को लेकर फरार हो गया। वाहन का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त होकर घटनास्थल पर ही गिर गई। तथा वाहन की टक्कर से आठ बकरियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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