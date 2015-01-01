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प्रसिद्ध शक्तिपीठ:भीलवाड़ा के मंदिर से 40 किलाे चांदी चुराने वाले पिंडवाड़ा के दो भाइयों सहित 3 गिरफ्तार

शाहपुरा3 घंटे पहले
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  • अहमदाबाद के ज्वेलर काे बेची थी चुराई गई 40 किलाे चांदी, पुलिस ने पुणे में पकड़ा

प्रसिद्ध शक्तिपीठ धनाेप माताजी में 7 दिसंबर काे हुई 25 लाख रुपए से ज्यादा की 40 किलाे वजनी चांदी के आभूषण और पतरे चाेरी के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया। वारदात में शामिल सिराेही के पिंडवाड़ा क्षेत्र के दाे भाइयाें सहित तीन आराेपियाें काे पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया। इस गिराेह ने मंदिर निर्माण से जुड़े एक मजदूर से सांठ-गांठ कर रैकी की और जानकारी जुटाकर वारदात काे अंजाम दिया। अंतरराज्यीय गिराेह से जुड़े इन आराेपियाें ने चुराई गई चांदी अहमदाबाद के एक सर्राफा व्यवसायी काे गलाने के लिए बेची थी।

माल बरामदगी और आराेपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम अहमदाबाद भेजी गई है। एसपी प्रीति चंद्रा ने बताया कि धनाेप माता मंदिर में 7 दिसंबर काे हुई वारदात के मुख्य सरगना सिराेही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के मालप गांव निवासी अशोक पुत्र हुसा गरासिया और उसी के गांव के ही दो सगे भाई मोतीराम और लालाराम पुत्र कलाराम गरासिया को गिरफ्तार किया।

मुख्य सरगना अशोक गरासिया के खिलाफ पिंडवाड़ा थाने में 18 मामले दर्ज हैं। इनमें से अधिकांश मामले मंदिर में चोरियां करने के हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इन आरोपियों ने धनोप माता मंदिर से चुराई गई 40 किलो चांदी को अहमदाबाद में एक ज्वैलर्स को बेचा। फिलहाल पुलिस इस ज्वैलर्स समेत वारदात में काम में ली गई जीप के ड्राइवर की तलाश में है।

1. मंदिर निर्माण में लगे मजदूराें काे पैसे देकर पहले रैकी करते हैं फिर चाेरी : ये चाेर मंदिर निर्माण में लगे मजदूराें से संपर्क निकालते थे या फिर उनकाे पैसा देकर उनसे पहले मंदिर की रैकी करवाते थे। रैकी में गिराेह के एक या दाे सदस्य शामिल रहते थे ताकि चाेरी के समय उनकाे पहले से ज्यादा जानकारी हाेने के कारण काेई दिक्कत नहीं हाे।

2. अहमदाबाद के ज्वैलर्स काे जेवरात बेचते थे, वह बताता था किस मंदिर में कितना खजाना : पुलिस पूछताछ में शामिल आया कि ये चाेर अहमदाबाद के ज्वैलर्स काे चाेरी करके वहां मिले जेवरात बेचते थे। ज्वैलर्स हाेने के कारण वह पता रखता था कि काैनसे मंदिर में कितने जेवरात, साेना या चांदी है।

मंदिर में काम करने वाले गांव के रमेश की मदद से लालाराम ने की रैकी
एएसपी विमलसिंह नेहरा ने बताया कि गिराेह के सरगना अशाेक ने धनाेप माता मंदिर की रैकी करवाने के लिए गांव के ही मजदूर रमेश से मदद ली थी। रमेश धनाेप माता मंदिर में करीब डेढ़ साल पहले काम कर चुका था। सरगना अशाेक ने रैकी करने के लिए घटना से डेढ़ महीने पहले रमेश के साथ लालाराम काे धनाेप भेजा। घटना के दिन मंदिर के गर्भगृह में सरगना अशाेक के साथ माेतीराम घुसा था। लालाराम काे मंदिर के रास्ताें की जानकारी थी, इसलिए वह निगरानी के लिए बाहर खड़ा रहा। अशाेक चांदी उखाड़कर माेती काे देता रहा।

वारदात के दाे-तीन दिन बाद ही रमेश की माैत
पुलिस के अनुसार मंदिर में चाेरी के दाे-तीन बाद ही मंदिर में काम करने वाले रमेश की किसी बीमारी से माैत हाे गई। माना जा रहा है कि 40 किलो चांदी चुराने के मामले में रमेश भी इनके गिराेह में शामिल रहा हाेगा।

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