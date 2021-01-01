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कार्रवाई:एक पखवाड़े में 7495 लीटर वॉश नष्ट, 42 लीटर हथकढ़ी शराब जब्त

आबूरोड5 घंटे पहले
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आबकारी विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गत एक पखवाड़े में विभिन्न स्थानों पर दबिश कार्रवाई के दौरान 7495 लीटर वॉश को नष्ट करवाई गई। इसके साथ ही 42 लीटर हथकढ़ी शराब जब्त की।

आबकारी विभाग के सीआई ईश्वरसिंह चौहान व प्रहराधिकारी करणीसिंह की अगुवाई में टीम ने आबूरोड वृत के भैसासिंह, चंडेला व सांगणा सहित विभिन्न गांवों में शराब की 12 भट्टियां मिली, उन्हें मौके पर ही नष्ट करवाई गई। आबकारी विभाग के सीआई ईश्वरसिंह चौहान ने बताया कि गत साल 1 अप्रेल 2020 से 31 जनवरी तक आबूरोड वृत में हथकढ़ी शराब के 67 प्रकरण दर्ज किए गए।

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