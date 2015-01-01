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सम्मान:एक साल में 96 हजार यूनिट बिजली की हुई बचत आबूरोड रेलवे स्टेशन काे मिला ऊर्जा संरक्षण अवार्ड

आबूराेड3 घंटे पहले
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  • राजस्थान रिनुएबल एनर्जी काॅर्पाेरेशन के तत्वावधान में अायाेजित कार्यक्रम में आबूरोड रेलवे स्टेशन तीसरे स्थान पर

अजमेर मंडल के आबूरोड रेलवे स्टेशन की ओर से एक साल पहले ऊर्जा संरक्षण काे लेकर शुरू की गई पहल सभी के लिए राेल माॅडल बन गया है। इसी का नतीजा है कि आबूरोड काे ऊर्जा संरक्षण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान में आबूरोड तीसरे स्थान पर आया है।

इतना ही नहीं, हर महीने 8 हजार यूनिट बिजली की बचत कर यह बिजली डिस्कॉम काे भी दी जा रही है। जानकारी के अनुसार बिजली बचत के लिए राजस्थान रिनुएबल एनर्जी कार्पोरेशन के तत्वावधान में आबूरोड रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरुस्कार 2020 में तीसरा स्थान मिला है।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा जयपुर में रेलवे के मंडल इंजीनियर नितेश कुमार को यह अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। आबूरोड रेलवे स्टेशन पर 340 केडबल्यूपी क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इससे स्टेशन एवं रेलवे सीमा में जितनी बिजली की आवश्यकता होती है वो आसानी से पूरी हो जाती है। इसके बाद शेष बिजली नेट मिट्रिंग सिस्टम से डिस्कॉम को ट्रांसफर हो जाती है।

एक साल में बचाई 96 हजार यूनिट, जितनी बच रही है उतना डिस्कॉम काे दे रहे
साेलर प्लांट स्थापित करने के बाद हर महीने 8 हजार यूनिट की बचत हा़े रही है। एक साल में 96 हजार यूनिट बिजली बचत की। वहीं जितनी बिजली बच रही है उतनी यह डिस्कॉम काे दे रहे हैं। यानी हर महीने 8 हजार यूनिट डिस्कॉंम काे दे रहे हैं और इसके बदले प्रति यूनिट 4 रुपए 98 पैसे डिस्कॉम रेलवे काे दे रही है। ऐसे में 40 हजार रुपए की बचत भी रेलवे काे हा़े रही है।

बिजली बचाने के लिए पूरे स्टेशन काे साेलर प्लांट से जाेड़ा, पुरानी लाइटाें की जगह एलईडी लाइट
आबूरोड रेलवे स्टेशन रेलवे बिजली शाखा के इंजीनियर रवि शर्मा के अनुसार पूर्व में रेलवे सीमा एवं स्टेशन पर ट्यूबलाइटें लगी थी। इसके अलावा परम्परागत तरीके से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। बिजली बचाने के लिए साेलर सिस्टम लगाने के साथ ही थ्री स्टार व फाइव रेटिंग के पम्पों को लगाया गया है। इसके साथ ही रेलवे सीमा में सारी ट्यूबलाइटों को हटाकर वहां पर एलईडी लाइटें लगा दी गई है। पीआरओ अशोक चौहान के अनुसार बिजली बचाने के लिए की गई कवायद के चलते आबूरोड रेलवे स्टेशन हर महीने 8 हजार यूनिट की बचत कर रहा है। वहीं, उदयपुर जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 1.4 लाख यूनिट की बचत हुई।

उदयपुर स्थित जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को पहला पुरस्कार
ऊर्जा संरक्षण पुरुस्कार में अजमेर मंडल के उदयपुर स्थित जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा है। डीआरएम नवीन परसुरामका तथा मंडल के बिजली विभाग के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर अशोक कुमार आदि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्मृतिचिह्न एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

बिजली बचत की दिशा में उदाहरण बने दोनों स्थान है महत्वपूर्ण
पीआरओ अशोक चौहान के अनुसार हिल स्टेशन माउंटआबू से जुड़ा होने से आबूरोड रेलवे स्टेशन मंडल का महत्वपूर्ण स्टेशन है। वहीं, उदयपुर स्थित जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण को प्रशिक्षण की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखता है। दोनों स्थानों पर ऊर्जा संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों से बिजली की बचत होने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिली है।

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