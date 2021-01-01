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शराब तस्करी:2 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

आबूरोड2 घंटे पहले
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रीको पुलिस की ओर से बुधवार सवेरे 11 बजे मावल चौकी पर कार में शराब तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से हरियाणा व दिल्ली निर्मित अंग्रेजी शराब की विभिन्न मंहगे ब्रांडों की 96 बोतलें जब्त की गई। वह यह शराब गुड़गांव हरियाणा से गांधीनगर गुजरात ले जा रहा था।

पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत दो लाख रुपए आंकी गई है। रीको पुलिस थानाधिकारी राणसिंह सोढ़ा के अनुसार शराब तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार सवेरे 11 बजे मावल चौकी प्रभारी देवाराम मीणा, कांस्टेबल महेन्द्र सिंह, भवानीसिंह एवं गिरधारीसिंह की टीम की ओर से नाकाबंदी की गई थी।

पुलिसकर्मियों की ओर से आबूरोड से गुजरात की ओर जा रही कार को रुकवाकर तलाशी ली गई, तो उसमें दिल्ली व हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की विभिन्न महंगे ब्रांडों की 96 बोतलें पाई गई। इसको लेकर बिगोवा, पीएस सदर चरखी दादरी जिला भिवानी, हरियाणा निवासी विद्यानंद पुत्र रामकुमार जाट से पूछताछ की गई लेकिन, वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका। इस पर शराब व कार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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