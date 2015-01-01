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प्रशिक्षण:सीईओ ने पंचवटी उद्यान का किया निरीक्षण, मेटों को प्रशिक्षण दिया

रोहिड़ा3 घंटे पहले
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जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिरोही भागीरथ विश्नोई, पिंडवाड़ा विकास अधिकारी हनुवीर विश्नोई व एक्सईएन रामबाबू ने गुरुवार को ग्राम पंचायत रोहिड़ा में मेटों को प्रशिक्षण दिया। इसके बाद ग्राम पंचायत रोहिड़ा की ओर से पीपेला गोचर भूमि में निर्मित पंचवटी उद्यान का निरीक्षण कर सरपंच पवन राठौड़ के अच्छे कार्य की सराहना की। सरपंच पवन राठौड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से पीपेला गोचर भूमि में 700 पौधे लगाकर पंचवटी उद्यान तैयार किया है। इसका जिला परिषद सीईओ व पिंडवाड़ा बीडीओ ने निरीक्षण किया और रोहिड़ा सरपंच की इस पहल को सराहा। रोहिड़ा सरपंच ने पंचवटी उद्यान में बोये गये पौधों को पिछले दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त की सीईओ से शिकायत भी की। इस मौके पर रोहिड़ा सरपंच पवन राठौड़, ग्राम विकास अधिकारी प्रभुराम दाना, जेटीए रामसिंह, कनिष्ठ सहायक दिनेश कुमार, रावाराम सहित नरेगा मेट उपस्थित रहे।

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