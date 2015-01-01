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सत्यापन:विकास अधिकारी ने आंगनबाड़ी का किया निरीक्षण

आबूरोड3 घंटे पहले
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आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के किए का गुरुवार काे विकास अधिकारी ने सत्यापन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ओर से कुपोषित, अतिकुपोषित, मध्यम कुपोषित बच्चो का सर्वे किया गया था, इसके सत्यापन के लिए कलेक्टर के निर्देश पर विकास अधिकारी प्रदीप मायला ने मालयावास सियावा आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाकर सर्वे लिस्ट अनुसार डेटा प्राप्त कर रेंडम पद्धति से दोबारा जांच की। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सुरपगला में निरीक्षण कर स्माईल कंटेन्ट के सम्बन्ध में निर्देश दिए। सियावा आईटी सेन्टर पर आधार केन्द्र की जांच की एवं ई-मित्र के माध्यम से पालनहार से वंचित बालको के 6 आवेदन तैयार करवाकर ऑन लाईन करवाए। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक को नरेगा में अधिक से अधिक मजदूर लगाने के निर्देश दिए। इस मौैके सरपंच दोलाराम व वार्डपंच मौजूद थे।

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