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घोषणा:कॉलेज में खाली सीटों पर हो सकेंगे प्रवेश

पिंडवाडा2 घंटे पहले
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महाविद्यालयों में खाली सीट होने के बावजूद आयुक्तालय की ओर से उन सीटों पर प्रवेश नहीं हो रहे थे। इस पर एनएसयूआई आबू पिंडवाड़ा के विधानसभा अध्यक्ष और राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा के छात्रनेता नकुल ओझा ने संगठन के राष्ट्रीय संयोजक दशरथ नरुका के मार्फत सिरोही विधायक संयम लोढ़ा को समस्या से अवगत करवाया तथा आयुक्त संदेश नायक से दूरभाष के माध्यम से खाली सीटों पर विद्यार्थियों के प्रवेश करवाने का आग्रह किया। इस पर आयुक्त संदेश नायक ने आयुक्तालय से आदेश जारी कर उन सभी सीटों पर प्रवेश चालू करने की घोषणा की, जिसमें खाली सीटों के स्थान पर प्रतीक्षारत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

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