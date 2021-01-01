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भारतीय युवा कांग्रेस:एनएसयूआई पूर्व प्रदेश सचिव प्रमोद प्रजापत बने युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश सह संयोजक

पिंडवाडा2 घंटे पहले
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भारतीय युवा कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश सोशल मीडिया सह समन्वयक के रूप में सिरोही जिले से एनएसयूआई पूर्व प्रदेश सचिव प्रमोद प्रजापत को नियुक्त किया गया। इस मौके प्रजापत ने सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, युवा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी डॉ. पलक वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी मनु जैन, प्रदेश सोशल मीडिया अध्यक्ष सत्यवीर आलोरिया, यूथ कांग्रेस सिरोही जिला प्रभारी बंशीलाल सैनी, जिला अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़, युवा कांग्रेस आबू पिंडवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष निकेश रावल, एनएसयूआई राष्ट्रीय संयोजक दशरथ सिंह नरुका, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश रावल, विधानसभा प्रभारी महावीर सिंह का आभार व धन्यवाद ज्ञापित कर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही।

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