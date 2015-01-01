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अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल:कार्यक्रम में सेवादल के  राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए गए निर्णयों के बारे में दी जानकारी

आबूराेड3 घंटे पहले
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अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एवं प्रदेश प्रभारी प्रकाशचंद्र भर्तियां, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव कांग्रेस सेवादल कुपाजी झाला तथा मुंबई एवं गुजरात प्रदेश कांग्रेस सेवादल उपाध्यक्ष किरण प्रजापति के गुरुवार को आबूरोड पहुंचने पर संगठन जिलाध्यक्ष कमलेश रावल द्वारा माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। संगठन के तीनों पदाधिकारी अजमेर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होकर वापस लौट रहे थे।

इस दौरान उन्होने संगठन जिलाध्यक्ष को राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए गए निर्णयों के बारे में बताया। जिले में सभी कार्यकर्ताओं को इस बारे में जानकारी देकर संगठन का विस्तार करने एवं ओर मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में इस बार सेवादल के 20 हजार नए कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य लिया गया है। इस दाैरान कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष रावल द्वारा जिले में संगठन की ओर से की हाेने वाले कार्यक्रमाें व गतिविधियाें की भी जानकारी दी।

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