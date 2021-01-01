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मांग:प्रधानाचार्य पदोन्नति अनुपात में परिवर्तन के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग

आबूरोड2 घंटे पहले
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शिक्षक संघ प्रगतिशील के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वरुण गौतम ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रधानाचार्य पदोन्नति अनुपात 80:20 करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय की ओर से व्याख्याता व प्रधानाध्यापक से डीपीसी द्वारा पदोन्नत होकर प्रधानाचार्य बनने का पूर्व 67:33 अनुपात के आदेश को नजरअंदाज करते हुए सरकार 80:20 अनुपात लागू करने जा रही है, जो न्यायसंगत नहीं है।

इससे माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत अनेक वर्तमान प्रधानाध्यापक आगामी होने वाली डीपीसी में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति से वंचित रह जाएंगे। व्याख्याता से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति से लीनियर चैनल भी प्रभावित होता है, जिससे भी राज्य सरकार पर आर्थिक भार पड़ता है।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के समकक्ष उप प्रधानाचार्य का पद सृजन कर इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है। व्याख्याता की पदोन्नति पहले उप प्रधानाचार्य के पद पर व आगामी पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर होने से लीनियर चैनल के नियम का भी पालन होता है। ज्ञापन में निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है।

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