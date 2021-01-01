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पहल:संगीता योग को दिनचर्या में शामिल करने के लिए कर रही प्रेरित

आबूरोड5 घंटे पहले
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  • संगीता अग्रवाल अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष व 15000 लोगों को ऑनलाइन योग व प्राणायाम सीखा चुकी है

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने आपको फिट रखने के लिए हर उम्र वर्ग के लोगों में होड़ मची है। महिलाएं भी इसमें पीछे नही है। परिवार की जिम्मेवारियों का दायित्व संभाले महिलाएं अब आगे आकर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन रही है।

आबूरोड शहर के रीको कॉलोनी निवासी संगीता अग्रवाल भी इनमें से एक है। करीब 20 साल पहले उन्होंने योग व प्राणायाम सीखा और अपने आप में बदलाव महसूस किया। इसके बाद वे बीते आठ साल से लोगों को दैनिक दिनचर्या में योग व प्राणायाम करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसका ही परिणाम है कि अब तक एक हजार से ज्यादा लोग उनके इस अभियान से जुड़कर न केवल लाभांवित हुए है बल्कि, अब वे भी सक्रिय होकर दूसरे लोगों को इससे जोड़ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार संगीता अग्रवाल बीस साल पहले तक वो ही सब कुछ करती थी जो आम गृहणियां करती है। हालांकि, शुरुआत से उन्हें खुद को फीट रखने का शौक था। इसलिए वो नियमित रुप से योग व प्राणायाम करती थी। उस दौरान बच्चे छोटे होने से उनको लेकर भी काफी जिम्मेवारियां थी। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते गए वो अपने आपको ज्यादा समय देने लगी। उस समय आम लोग इस ओर उदासीन बने रहते थे। हालांकि, इसके बाद भी वे अपने परिवार में बच्चों व व्यवसायी पति को लगातार इसके लिए प्रेरित करती रहती थी। सवेरे-शाम पति-पत्नी दोनों मिलकर योग व प्राणायाम करते थे। साल 2010 के बाद परिवार के साथ ही आसपड़ौस के लोग एवं अन्य परिचितों का भी उनसे जुड़ना शुरु हो गया।

देश व विदेश में भी 16000 लोगों को किया लाभांवित
ऑर्ट ऑफ लिविंग संस्थान से जुड़ी संगीता अग्रवाल के अनुसार वे आबूरोड शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए शिविरों का आयोजन किया गया। इसके अलावा सुमेरपुर, पिंडवाड़ा, सरुपगंज, दिल्ली, अहमदाबाद व जैसलमेर सहित आस्ट्रेलिया, केलफ्रोनिया, यूएस ऑस्ट्रेलिया सहित तीन अन्य देशों में ऑनलाइन योग का प्रशिक्षण दिया। इन सभी शिविरों में लोगों को वर्तमान दौर की हार्ट, बीपी, शुगर, मोटापा, कॉलेस्ट्रॉल व हाइपर टेंशन सहित अन्य कई प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए संतुलित जीवन जीने एवं सात्विक भोजन का सेवन करने के साथ ही नियमित रुप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया गया है।

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