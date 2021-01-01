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प्रशिक्षण शिविर:अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए छह दिवसीय गैरआवासीय प्रशिक्षण शिविर शुरू

आबूरोड2 घंटे पहले
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सोशल एज्युकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन व अल्पसंख्यक मंत्रालय के तत्वावधान में वार्ड 14 में बुधवार से नई रोशनी अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास गैरआवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। सोशल एज्युकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की सचिव सरिता शर्मा के अनुसार उद्घाटन समारोह में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मंगलाराम ने सरकार की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके कॉर्डिनेटर रोहताशसिंह, मैनेजर ओमप्रकाश, वार्ड पार्षद लीलादेवी धारु, पूर्व पार्षद आबेदाबेगम एवं आबेद हुसैन आदि मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर में इस गैरआवासीय प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी।

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