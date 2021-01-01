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रामलीला महोत्सव में उमड़े श्रद्धालु:आबूरोड में 11 दिवसीय रामलीला महोत्सव के दूसरे दिन ताड़का मारीच वध का हुआ मंचन

आबूरोड2 घंटे पहले
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धर्म प्रचारक रामलीला मंडल काशी के तत्वावधान में गांधीनगर के अंबिका कॉलोनी में रामलीला महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को ताड़का मारीच वध का मंचन हुआ। इसमें बताया गया कि मुनि विश्वामित्र राक्षसों के अत्याचार पापाचार से बहुत ही चिंतित रहने के साथ ही परेशान थे।

जब भी वे कोई यज्ञ या हवन आदि धार्मिक कार्यक्रम करते थे तो राक्षस उनमें तरह-तरह से व्यवधान पैदा करते थे। इसके बाद गुरु विश्वामित्र ने भगवान विष्णु को याद किया तथा पूजा पाठ में व्यवधान करने से हो रही परेशानियाें से निजात दिलाने की प्रार्थना की। इस दौरान उन्हें अयोध्या में भगवान के साक्षात अवतार का बोध हुआ।

अयोध्या पहुंचे विश्वामित्र, राजा दरशरथ ने मांगी सहायता

इसके बाद वे राजा दशरथ के दरबार पहुुंचे। उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताते हुए राम व लक्ष्मण को भेजने का आग्रह किया। लेकिन, एकबारगी दशरथ पुत्र मोह के चलते इससे विचलित हुए। इस पर जब क्रोधित हुए तो राम व लक्ष्मण को वहां पर भेजा गया। दोनों भाईयों द्वारा राक्षसों का वध कर दिया जाता है। इसके बाद अहिल्या मैया का उद्धार होता है।

पुरानी नाट्यकला संस्कृति के अस्तित्व को बचाए रखने का कर रहे हैं प्रयास : रामलीला संचालक पंडित अशोक उपाध्याय के अनुसार हमारी यह पुरानी संस्कृति नाट्यकला दिनोंदिन अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। युवा पीढी को इसका महत्व समझाने एवं भगवान राम के आदर्श के बारे में बताने के लिए जगह-जगह आयोजन कर रहे हैं। इसमें काशी के 25 कलाकार सम्मिलित है।

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