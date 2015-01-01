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आत्मनिर्भर:नक्सल पीड़ित परिवारों को बांटे गए गोबर से बने दीये

बड़गांव2 घंटे पहले
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  • एक रंगीन दीये की कीमत 4 रुपए रखी गई है, इनकी खासियत यह है कि ये गिरने से टूटते नहीं

इस दीवाली पर प्रशासन ने गोबर से बने रंगीन दीये नक्सल पीडि़त परिवारों को बांटकर जीवन में नई उमंग और ज्योति की तरह जगमगाने और आत्मनिर्भर बनने प्रोत्साहित किया है। बड़गांव में नक्सल पीडि़त 10 से अधिक परिवार जो पुलिस थाने के पीछे सामूहिक रूप से बसे हैं, उन्हें दीवाली में गोबर से बने दीये देकर आत्मनिर्भर बनने प्रोत्साहित किया। डोंडे गोठान एवं पखांजुर में महिला समूह द्वारा गोबर के दीये बना रहे हैं, जिन्हें अच्छी पहचान मिल रही है। 4 रुपए प्रति दीये रंगीन बनाए गए है। इन दीयों की खासियत यह है कि ये गिरने से टूटते नहीं है।

महिलाएं योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रहीं हैं
एसडीएम निशा नेताम ने बताया शासन की महत्वपूर्ण योजना गोठान के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। डोंडे गोठान एवं पखांजूर की महिला समूह ने गोबर के दीये बनाकर बेच रही है। प्रशासन ने महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई, आगे भी अगर कोई महिला समूह इस तरह के कार्य कर आत्म निर्भर होना चाहती है, तो प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करेगा।

मदद करने के लिए एसडीएम ने की पहल
गोबर के रंगीन दीये बनाने में महिला समूह को थोड़ी लागत अधिक लग रही है, क्योंकि गोबर से बने दीयों को टूटने से बचाने के लिए पावडर डाला जाता है, जो गोबर को मजबूती प्रदान करता है। इन दीयों को सर्वप्रथम राजस्व विभाग के शासकीय अधिकारियों ने खरीदकर महिलाओं को प्रोत्साहित किया। इसके बाद गोबर के इन दीयों को गरीब और जरूरतमंदों को बांटकर खासकर महिलाओं को निशुल्क बांटकर उन्हें आत्मनिर्भर होने प्रेरित किया। एसडीएम ने बडग़ांव पहुंचकर नक्सल पीडि़त से भेंट की। प्रत्येक परिवार को गोबर से बने रंगीन दीये देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और महिलाओं को समूह के माध्यम से गोबर के दिये बनाकर बेचने की समझाइश दी। सुमित्रा, ब्रिज बाई, सभी बाई, सविता, नंदाय, मनो ने बताया हम पहली बार गोबर से बने दीये देख रहे हैं, जिसे एसडीएम ने हमें दिया है। प्रशासन ने दीवाली में हमे दीये देकर हमारा उत्साह बढ़ाया है हम सब महिलाएं भी इन तरह का कार्य कर आत्मनिर्भर बनने की तैयारी करेंगे। इस दौरान मनोहर कुमेटी, उप सरपंच करण अग्रवाल, रमेश हालधर, नायब तहसीलदार सुनील धुर्व, पटवारी हेमंत वर्मा सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

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