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पंचायत ने करवाई सफाई:बड़गांव के वार्ड 9 में पंचायत ने करवाई सफाई

बड़गांव4 घंटे पहले
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कस्बे के वार्ड नौ में पुराने अस्पताल के पास लगे कूड़े के ढेर से नालियों में कीचड़ जमा हो रहा था। स्थानीय पंचायत ने मजदूरों से कूड़े के ढेर को ट्रैक्टर से धकेलकर नाली से दूर किया। मजदूरों ने नाली में जमा कीचड़ को साफ किया। राहगीरों को कीचड़ की वजह से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरपंच हरिओम बंजारा, ग्राम विकास अधिकारी दुर्गाशंकर गौड़, पंच रणधीर जैन ने मोहल्लेवासियों से फिर से कचरा ना फैलाने की अपील की।

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