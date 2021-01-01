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निकाय चुनाव:लगातार दूसरी बार भाजपा का बाेर्ड, 3 निर्दलीय भाजपा के पाले में आने के कयास

बाली3 घंटे पहले
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बाली में लगातार दूसरी बार भाजपा का बाेर्ड बनने जा रहा है। यहां भाजपा शुरू से ही मजबूत रही है। विधायक पुष्पेंद्र सिंह ही यहां पर बाेर्ड बनाएंगे। कांग्रेस के पास यहां सिर्फ 5 सीटें ही हैं। चार निर्दलीयाें में से दाे या तीन के भाजपा में शामिल हाेने की संभावना है।

दिग्गज जीते

वार्ड 4 से पूर्व केबिनेट मंत्री रघुनाथ परिहार के पुत्र महेंद्र परिहार कांग्रेस से जीते।
दिग्गज हारे

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लखमाराम चाैधरी वार्ड 16 से हारे।

राेचक
निकाय चुनाव के इतिहास में पहली बार वार्ड 10 से भाजपा के जगदीश वर्मा जीते।
वार्ड 7 से सीमा सबसे अधिक 242 वाेट से जीतीं।
वार्ड 15 से निर्दलीय देवी 7 वाेट से जीतीं।
अध्यक्ष के दावेदार : भाजपा से मानाराम चाैधरी, भरत कुमार, नेकाराम

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