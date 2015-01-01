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विडंबना:भीनमाल में शौचालय निर्माण के लिए आए 5200 आवेदन, एक को भी नहीं मिल सकी तीसरी किश्त

भीनमालएक घंटा पहले
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  • 95 आवेदकों को दूसरी किश्त भी नहीं मिली, नगर पालिका का हवाला जैसा बनाना था वैसे बने नहीं

स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगरपालिका के वार्डों में शौचालय निर्माण के लगभग सालभर बाद भी नहीं लाभार्थियों को दूसरी एवं किश्त नहीं मिली। जिस कारण किश्त से वंचित लाभुक रोजाना पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शौचालय निर्माण के लिए नगरपालिका में करीब 5200 आवेदन आये थे। सभी आवदेकों को प्रथम किश्त की राशि मिल चुकी हैं।

जबकि 95 आवेदक आज भी दूसरी किश्त के इंतजार में हैं। वहीं तीसरी किश्त के लिए समस्त आवेदक भटक रहे हैं। नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता प्रेमाराम चौधरी ने बताया कि प्रथम किश्त सभी लाभार्थियों के बैंक में जमा कर दी गई हैं। वहीं दूसरी किश्त की राशि करीब 95 से अधिक आवेदकों के खाते में जमा नहीं हो पाई हैं। दूसरी किश्त जमा नहीं होने का कारण बैंक में आधार का लिंक नहीं होना, किसी के खाता संख्या में त्रुटि होना बताया हैं। उधर वार्ड संख्या 31 के पार्षद मुश्ताक अली ने कहा कि उनके वार्ड में करीब चालीस प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को दूसरी किश्त नहीं मिली।

नपा मद से तीसरी किश्त मिलेगी ही नहीं : नगरपालिका जेईएन प्रेमाराम चौधरी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर शौचालय निर्माण को लेकर सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में राशि चार हजार केन्द्र सरकार द्वारा, चार हजार राज्य सरकार द्वारा एवं चार हजार रुपये की राशि नगरपालिका मद से आवंटित की जानी थी। जिसमें आवेदक को बशर्ते शौचालय 2 फीट डिजाइन में गड्डा खोदकर बनाना था। मगर कई लोगों ने इस डिजाइन से शौचालय नहीं बनाए, जिस वजह से पालिका मद से दी जाने वाली तीसरी किश्त की राशि लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं की गई।

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