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कारावास:दुर्घटना के मामले में चालक को दो साल का कारावास

भीनमाल5 घंटे पहले
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  • आरोपी ट्रैक्टर चालक को से पांच हजार 500 के अर्थदण्ड से दंडित किया

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी ट्रैक्टर चालक को 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई हैं। अभियोजन अधिकारी भोपालसिंह राठौड़ ने बताया कि 13 अक्टूबर 2014 को परिवादी सिकवाड़ा निवासी सोपाराम कलबी ने रामसीन पुलिस थाने में रिपोर्ट पेशकर बताया कि उसका पुत्र दर्जाराम व उसकी पुत्रवधु दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर फसल काटकर खेत से आ रहे थे, इस दौरान सीकवाडा निवासी ट्रैक्टर चालक नरिंगाराम पुत्र सूराजी कलबी ने ट्रैक्टर को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए दर्जाराम की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे दर्जाराम की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके पश्चात रामसीन पुलिस ने मामले में आरोपी नरिंगाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। गुरुवार को इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण प्रकाश आर्य ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई हैं, साथ ही पांच हजार 500 के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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