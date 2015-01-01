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मास्क का वितरण:उपकारागृह में मास्क का वितरण कर कोरोना बचाव की जानकारी दी

भीनमाल2 घंटे पहले
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उपकारागृह में कोविड 19 की रोकथाम के लिए गुरूवार को उपखंड अधिकारी ने बंदियों को मास्क का वितरण किया। डिप्टी जेलर सूरज सोनी ने बताया कि कोविड 19 की रोकथाम को लेकर उपखंड अधिकारी ओमप्रकाश, रानीवाड़ा उपखंड अधिकारी प्रकाश अग्रवाल ने सभी बंदियों को मास्क वितरित किए। इस दौरान बंदियों को नियमित रूप से मास्क का उपयोग करने एवं दो गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा।

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